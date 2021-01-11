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Не рассолом единым: 4 небанальных рецепта от похмелья

Сегодня, 16:53

После алкоголя организм нуждается в жидкости и витаминах

Как избавиться от похмелья? Это один из самых популярных запросов в интернете во время новогодних празднований. Кто-то предпочитает народные методы, а кто-то – бежит в аптеку. "Сегодня" собрал четыре лучших рецепта, которые спасут от плохого самочувствия после громких и затяжных новогодних гуляний. Что съесть и выпить, кроме рассола – далее в материале.

Сюжет Фаины Василенко
Видео: Сегодня

Безалкогольная Кровавая Мэри

После алкоголя организм нуждается в жидкости и витаминах, поэтому томатный сок – удачный выбор для похмельного утра. Если же хочется более изысканного вкуса, то приготовьте коктейль Кровавая Мэри, но без спиртного.

Вам понадобятся:

  • томатный сок
  • лимонный сок,
  • капля вустерского соуса,
  • чайная ложка соли и молотый перец.

Поклонники остренького могут добавить немного Табаско. Напиток лучше подойдет со льдом.

Экзотический детокс-тоник

Коктейль с кокосом и ананасом в блендере
Коктейль с кокосом и ананасом в блендере
Фото: Depositphotos

Если же на утро хочется вернуть ощущение легкости, которое было до застолья, попробуйте детокс-тоник.

Вам понадобится:

  • ананас,
  • кокос,
  • лайм
  • мята.

Коктейль, полный ферментов, сразу улучшит пищеварение. А еще цитрусовые способствуют очищению печени. Смешайте ингредиенты в блендере или с помощью соковыжималки. Перед подачей напиток лучше процедить.

Антипохмельный имбирный чай

Имбирный чай от похмелья
Имбирный чай от похмелья
Фото: freepik.com

Он выведет токсины и спасет от тошноты. Поэтому, когда чувствуете себя плохо после удачного вечера, нарежьте или натрите корень имбиря, добавьте лаймового сока и меда. Стаканчик пряного напитка и вас спасено.

Овощной суп на итальянский манер

Когда во время похмельного утра хочется не только пить, но и перекусить, то попробуйте овощной суп на итальянский манер. Рецепт шефа Марко Черветти. Блюдо в свое время изобрели в Неаполе и по сей день ценят за то, что улучшает состояние и настроение на следующий день после праздника.

Постный овощной суп
Постный овощной суп
Фото: Depositphotos

Рецепт супа:

  1. Испеките баклажан. Пусть остынет. Затем руками снимите с него кожицу, нарежьте мякоть небольшими кусочками. Добавьте консервированные томаты и измельчите эту смесь блендером.
  2. В кастрюле разогрейте оливковое масло, бросьте раздавленный зубчик чеснока, мелко нарезанную брокколи. Обжарьте, добавьте оливки, затем каперсы и протушите.
  3. К овощам подмешайте томатно-баклажанную смесь и овощной бульон.
  4. Посолите, поперчите, добавьте душицы (она же орегано) и доведите до кипения. Лечебный суп готов!

Оставайтесь энергичными и бодрыми даже после шумных гуляний.

Тем временем мы выяснили, какие вареники с сюрпризами готовят на старый Новый год: фасоль – к детям, а курага – к радости.

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Источник: Сегодня
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