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Зима в Киеве: ТОП мест, где покататься на лыжах в столице и области – список

Сегодня, 12:10

Рассказываем, где киевляне и гости города могут провести лучший зимний отдых

Наконец-то Киев превратился в настоящую зимнюю сказку и мы можем насладиться катанием не только на коньках, но и другими активными видами отдыха. А если по каким-то причинам вы не сможете попасть в Карпаты или Европу, то в Киеве и области есть места, где покататься на лыжах, сноуборде и санках будет очень весело и приятно. Рассказываем о лучших локациях.

Протасов Яр

Протасов Яр
Протасов Яр
Фото: facebook.com/ProtasivYar

Еще до того, как в Киеве выпал снег, команда горнолыжного комплекса начала заснеживать склоны Протасова Яра. Это единственный оборудованный горнолыжный комплекс в центре Киева, который включает детские трассы, трассы для опытных и начинающих лыжников.

Где: ул. Протасов Яр, 23А

Стоимость: выход на территорию комплекса – 80 грн в будние дни, 100 грн в выходные дни (за 6 часов пребывания); залог за Skipass – 30 грн.

Горнолыжный курорт "Гвоздоф"

Gvozdoff
Gvozdoff
Фото: gvozdiv.com

Еще один популярный лыжный курорт, но уже в окрестностях Киева. Здесь можно покататься и на лыжах, и на сноубордах, при этом можно нанять инструктора. На курорте размещен лыжный спуск длиной в 220 метров, трассы для детей, новичков и профессионалов, а также доступно все необходимое снаряжение.

Где: ул. Яровая 30 Гвоздев, Киевская область

Стоимость: абонемент на будние дни на подъемник – 300 грн для взрослых, 250 грн – для детей; выходные и праздничные дни разовый подъем – 50 грн для взрослых и 30 грн для детей.

Goloseev Ski Park

Goloseev Ski Park
Goloseev Ski Park
Фото: goloseevskipark.com

Известный горнолыжный комплекс, на территории которого также работает школа, расположился в Голосеевском районе Киеве. Здесь можно записаться на групповые или индивидуальные занятия по катанию на сноуборде и на лыжах, покататься самому или же поучаствовать в веселых ночных катаниях. Для гостей комплекса подготовлен длиннейший в Киеве горнолыжный спуск в 500 метров и прокат необходимого оборудования.

Стоимость: абонемент на 2 часа в будний день – 200 грн, абонемент на 2 часа в выходной день – 300 грн.

Где: ул. Генерала Родимцева, 8.

Пирогово

Пирогово
Пирогово
Фото: facebook.com/pyrogiv

До 31 января в связи с локдауном в музее закрыты все интерьеры, не проводятся экскурсии, но открытая территория остается доступной. А в заснеженном Пирогово точно стоит побывать. Огромная территория, множество горок для катания на санках с детьми и отличные локации для фото.

Где: ул. Академика Тронько

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