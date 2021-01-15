Як правильно підготуватися до моржування – відповідає лікар

Зимові купання протипоказані людям з хронічними хворобами

Їм не страшний ні мороз, ні крижана вода. А зимові купання для моржів – насолода. Чим корисна крижана купіль і як правильно підготуватися до занурення, розповів "Сьогодні" сімейний лікар Віталій Щуренко.

Сюжет Ірини Ухіноъ, Юрія Керча і Андрія Скорика Відео: Сьогодні

Як правильно підготуватися до пірнання в крижану воду – радить лікар

Пірнання в крижану купіль – великий стрес для організму, попереджають медики. Щоб собі не нашкодити, обов'язково треба готуватися, каже сімейний лікар Віталій Щуренко.

Він рекомендує починати з контрастного душу. Поступово за кілька днів або навіть тижнів людина починає спочатку обливатися трохи холодною водою і трохи гарячою. А потім вона цю різницю між температурами збільшує.

Любителька моржування Викторія Білан радить також перед пірнанням добре виспатися, не переїдати, але й не бути голодним. А ще, потрібно одягнутися дуже тепло.

Що дає моржування – особистий досвід любителів крижаної води

Для тих, хто любить крижані купання зараз – ідеальний час, каже прихильниця моржування Вікторія Білан. За її словами, коли у всіх депресії, чогось не вистачає в житті, всі сумують, тому що немає сонечка, листя на деревах, у неї навпаки – все гаразд.

Заради купання в Дніпрі їздить з Молдови й телеведучий Михайло Цуркан. Він каже, що схуд вже на 10 кілограм менше ніж за рік, причому не надто відмовляючись від будь-якої їжі. Після крижаної купелі він відчуває легкість і щастя.

Як правильно підготуватися до моржування Фото: Depositphotos

Інший любитель моржування Юрій Малий каже, що останні 8 років практично жодного разу не хворів ніякою застудою, грипом та ГРВІ.

Водночас, 71-річний професор медицини Валентин Пострелко каже, що загартовується крижаною водою щодня вже 18 років. За його словами, це дає покращений імунітет організму, адже є стабілізація організму.

Але важливо пам'ятати, що зимові купання протипоказані людям з хронічними хворобами, а також з респіраторними чи вірусними хворобами.

А для тих, хто крижану воду не любить, а віддає перевагу активному відпочинку на снігу – 4 місця, де покататися на лижах і сноуборді в Києві та області.

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