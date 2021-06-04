Как повысить гемоглобин: эффективнее продукты или добавки?

Низкий уровень гемоглобина, железосодержащего белка – показатель анемии. Зачем контролировать гемоглобин и как восполнить его дефицит – рассказала терапевт

Железа много в рыбе и овощах: они помогут поддерживать гемоглобин в норме Фото: unsplash.com

Многие из нас, пожалуй, не раз слышали советы есть больше печени или рыбы, чтобы "не упал" гемоглобин. И хотя сам этот термин у всех на слуху, далеко не все понимают, зачем этот самый гемоглобин (Нb) "поднимать" и почему он вообще "падает". Какова роль этого железосодержащего белка, к чему приводит дефицит гемоглобина и как правильно восполнить его недостаток – рассказала терапевт, семейный врач, специалист УЗИ-диагностики Анна Красюк.

Анна Красюк Фото: пресс-служба

Низкий гемоглобин связан с анемией, недостатком железа, это так?

Уровень гемоглобина в первую очередь связан с железом: а оно необходимо каждой клетке нашего организма, при каждом сокращении сердца. Большая часть железа находится именно в клетках крови, в составе гемоглобина. Помимо транспорта кислорода к клеткам, железо отвечает за иммунитет, регуляцию обмена веществ, стабильную работу печени, щитовидной железы. Также, но в меньшей степени, чем железо, на уровень гемоглобина влияет витамин В-12 и фолиевая кислота.

Дефицит этих компонентов приводит к снижению концентрации гемоглобина и количества эритроцитов (красных кровяных телец) и развитию анемии (малокровия). Причем, явные симптомы анемии проявляются, когда состояние довольно запущенное.

А по каким симптомам можно заподозрить анемию?

При низком гемоглобине, вызванном дефицитом железа, в первую очередь страдают кожа, волосы и ногти. Кожа становится сухой и бледной, волосы выпадают, истончаются, ногти постоянно слоятся и ломаются, появляются трещины в уголках рта. Анемия сказывается и на общем состоянии человека:

Появляется сонливость, человек быстро утомляется, внимание, память и концентрация снижаются. При постоянном бытовом стрессе (имеется ввиду загруженности на работе, дома) на фоне анемии часто пропадает либидо (сексуальное желание). При еще большем снижении Нb учащается сердцебиение, ощущается нехватка воздуха, перед глазами мелькают "мушки", кружится голова при смене положения тела, начинают беспокоить боли в сердце.

Но с момента начала первых изменений в крови и снижения уровня гемоглобина до проявления явных признаков анемии могут пройти годы! Все это время организм пытается компенсировать дефицит железа собственными силами. И, если ему не помочь, то ресурсы рано или поздно иссякнут.

Пониженный гемоглобин говорит об анемии Фото: freepik.com

Поэтому контролировать уровень гемоглобина важно постоянно, не только тогда, когда начинают выпадать волосы или нет сил встать с дивана. Особенно важно вовремя распознать скрытую анемию.

А как узнать уровень гемоглобина и какова его норма?

Нужно сдать общий анализ крови. Показатели нормы гемоглобина:

130 – для мужчин,

120 – для женщин,

110 – для детей.

Если показатели ниже этих единиц, то организм испытывает недостаток железа в той или иной степени. В общем анализе крови также важно еще учесть уровень эритроцитов. А для определения скрытой анемии, когда Нb в пределах нормы, но дефицит железа уже есть, проверяют сывороточное железо и ферритин (с помощью анализа крови, взятой из вены).

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Сдать все эти анализы можно в любой лаборатории: выбирайте лаборатории с автоматическим анализатором, то есть без подсчета результатов вручную. Поскольку так легче исключить ошибку, которую может допустить человек. Кровь сдается с утра, натощак, можно выпить лишь немного воды. Накануне сдачи крови постарайтесь не пить алкоголь, не переедать и не курить.

Почему же возникает недостаток железа и "падает" гемоглобин?

Потому что наш организм сам не производит железо: этот элемент попадает только с продуктами или препаратами. Очень часто к анемии приводят диеты, неполноценное питание. Также нарушается усвоение железа из продуктов при заболеваниях желудка и кишечника – гастрите, колите, язвенной болезни и так далее. При потере крови тоже может развиться анемия, особенно у женщин при обильных менструациях. А в период беременности и после родов, когда мама кормит грудью, возникает физиологическая потребность в дополнительном приеме железа.

То есть поднять гемоглобин можно, если принимать препараты железа?

Если возникла анемия и гемоглобин сильно "упал", то значит ресурсы вашего организма иссякли. Такое состояние требует тщательной диагностики и правильного лечения, важно установить истинную причину развития анемии.

Самостоятельно принимать препараты недопустимо, потому что так можно "смазать" общую картину и пропустить серьезное заболевание.

В зависимости от причины анемии и ее степени индивидуально подбирают дозу железа. И в процессе приема препаратов нужно будет регулярно сдавать анализы (для контроля показателей крови в динамике). Только так можно исправить ситуацию: если же не учесть все нюансы и не соблюдать условия лечения, то терапия не поможет. И все результаты сойдут "на нет".

Принимать самому препараты железа не стоит, советуйтесь с врачом Фото: freepik.com

Врач определяет, как долго нужно принимать препарат и в каком количестве; также может быть назначена поддерживающая терапия. И конечно же, важно добавлять в свой рацион продукты, содержащие железо.

А какие продукты помогают "поднять" гемоглобин и как избежать анемии?

Железом богаты как растительная пища, так и продукты животного происхождения. Из животных продуктов лидируют по содержанию железа мясо, рыба и печень. Много железа в сезонных фруктах, овощах и ягодах, поэтому сейчас самое время налегать на листовые овощи, особенно капусту, зелень, клубнику, свеклу, скоро пойдут яблоки. Также для поддержания достаточного уровня гемоглобина ежедневно полезно употреблять нерафинированные растительные жиры – оливковое, подсолнечное, льняное масло. Такими маслами полезнее заправлять салаты.

Салат из сезонных овощей и зелени, заправленный нерафинированным маслом – отличный вариант, как насытить организм железом. Важный момент – помогают лучше усвоить железо из растительных продуктов медь и фолиевая кислота. Поэтому полезно запивать блюда из богатых железом продуктов соками и кислыми морсами. Не забывайте также пить достояно воды, чаще бывать на свежем воздухе, гулять, подружиться со спортом.

Поднять гемоглобин помогут продукты с железом: рыба, овощи, нерафинированное масло Фото: unsplash.com

Чтобы снизить негативное влияние стресса, важно научиться менять свое отношения к стрессовым ситуациям: помогут медитации, массах, другие релакс-процедуры. Старайтесь спать не менее 7-8 часов и исключить из жизни все возможные крайности. А чтобы не допустить развитие малокровия, каждый год сдавайте общий анализ крови и контролируйте уровень гемоглобина. Даже если жалоб на здоровье нет.

Напомним, что ранее мы писали, как получить фолиевую кислоту и какие продукты есть.

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