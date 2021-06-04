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Як підвищити гемоглобін: ефективніше продукти чи добавки?

Сьогодні, 13:30

Низький рівень гемоглобіну, залізовмісного білка – показник анемії. Навіщо контролювати гемоглобін і як заповнити його дефіцит – розповіла терапевт

Заліза багато в рибі і овочах: вони допоможуть підтримувати гемоглобін в нормі
Заліза багато в рибі і овочах: вони допоможуть підтримувати гемоглобін в нормі
Фото: unsplash.com

Багато з нас, мабуть, не раз чули поради їсти більше печінки або риби, щоб "не впав" гемоглобін. І хоча сам цей термін у всіх на слуху, далеко не всі розуміють, навіщо цей самий гемоглобін (Нb) "піднімати" і чому він взагалі "падає". Яка роль цього залізовмісного білка, до чого призводить дефіцит гемоглобіну і як правильно заповнити його недолік – розповіла терапевт, сімейний лікар, фахівець УЗД-діагностики Анна Красюк.

Анна Красюк
Анна Красюк
Фото: пресслужба

Низький гемоглобін пов'язаний з анемією, нестачею заліза, це так?

Рівень гемоглобіну насамперед пов'язаний з залізом: а воно необхідне кожній клітині нашого організму, при кожному скороченні серця. Більша частина заліза перебуває саме в клітинах крові, в складі гемоглобіну. Крім транспорту кисню до клітин, залізо відповідає за імунітет, регуляцію обміну речовин, стабільну роботу печінки, щитовидної залози. Також, але меншою мірою, ніж залізо, на рівень гемоглобіну впливає вітамін В-12 і фолієва кислота.

Дефіцит цих компонентів призводить до зниження концентрації гемоглобіну і кількості еритроцитів (червоних кров'яних тілець) і розвитку анемії (малокрів'я). Причому явні симптоми анемії проявляються, коли стан досить занедбаний.

А за якими симптомами можна запідозрити анемію?

При низькому гемоглобіні, викликаному дефіцитом заліза, насамперед страждають шкіра, волосся і нігті. Шкіра стає сухою і блідою, волосся випадає, стоншується, нігті постійно шаруються і ламаються, з'являються тріщини в куточках рота. Анемія позначається і на загальному стані людини:

  1. З'являється сонливість, людина швидко стомлюється, увага, пам'ять і концентрація знижуються.
  2. При постійному побутовому стресі (мається на увазі завантаженість на роботі, вдома) на тлі анемії часто зникає лібідо (сексуальне бажання).
  3. При ще більшому зниженні Нb частішає серцебиття, відчувається нестача повітря, перед очима миготять "мушки", паморочиться голова при зміні положення тіла, починають непокоїти болі в серці.

Але з моменту початку перших змін в крові і зниження рівня гемоглобіну до прояву явних ознак анемії можуть пройти роки! Весь цей час організм намагається компенсувати дефіцит заліза власними силами. І, якщо йому не допомогти, то ресурси рано чи пізно вичерпаються.

Знижений гемоглобін свідчить про анемію
Знижений гемоглобін свідчить про анемію
Фото: freepik.com

Тому контролювати рівень гемоглобіну важливо постійно, не тільки тоді, коли починає випадати волосся чи немає сил встати з дивана. Особливо важливо вчасно розпізнати приховану анемію.

А як дізнатися рівень гемоглобіну і яка його норма?

Потрібно здати загальний аналіз крові. Показники норми гемоглобіну:

  • 130 – для чоловіків,
  • 120 – для жінок,
  • 110 – для дітей.

Якщо показники нижче цих одиниць, то організм відчуває нестачу заліза тією чи іншою мірою. В загальному аналізі крові також важливо ще врахувати рівень еритроцитів. А для визначення прихованої анемії, коли Нb в межах норми, але дефіцит заліза вже є, перевіряють сироваткове залізо і феритин (за допомогою аналізу крові, взятої з вени).

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Здати всі ці аналізи можна в будь-якій лабораторії: вибирайте лабораторії з автоматичним аналізатором, тобто без підрахунку результатів вручну. Оскільки так легше виключити помилку, яку може допустити людина. Кров здається зранку, натщесерце, можна випити лише трохи води. Напередодні здачі крові постарайтеся не пити алкоголь, не переїдати і не курити.

Чому ж виникає нестача заліза і "падає" гемоглобін?

Тому що наш організм сам не виробляє залізо: цей елемент потрапляє тільки з продуктами або препаратами. Дуже часто до анемії призводять дієти, неповноцінне харчування. Також порушується засвоєння заліза з продуктів при захворюваннях шлунка і кишечника – гастриті, коліті, виразковій хворобі і так далі. При втраті крові теж може розвинутися анемія, особливо у жінок при рясних менструаціях. А в період вагітності і після пологів, коли мама годує грудьми, виникає фізіологічна потреба в додатковому прийомі заліза.

Тобто підняти гемоглобін можна, якщо приймати препарати заліза?

Якщо виникла анемія і гемоглобін сильно "впав", то, значить, ресурси вашого організму вичерпалися. Такий стан вимагає ретельної діагностики та правильного лікування, важливо встановити справжню причину розвитку анемії.

Самостійно приймати препарати неприпустимо, тому що так можна "змазати" загальну картину і пропустити серйозне захворювання.

Залежно від причини анемії і її ступеня індивідуально підбирають дозу заліза. І в процесі прийому препаратів потрібно буде регулярно здавати аналізи (для контролю показників крові в динаміці). Тільки так можна виправити ситуацію: якщо ж не врахувати всі нюанси і не дотримуватися умов лікування, то терапія не допоможе. І всі результати зійдуть "нанівець".

Приймати самому препарати заліза не варто, радьтеся з лікарем
Приймати самому препарати заліза не варто, радьтеся з лікарем
Фото: freepik.com

Лікар визначає, як довго потрібно приймати препарат і в якій кількості; також може бути призначена підтримуюча терапія. І звичайно ж, важливо додавати до свого раціону продукти, що містять залізо.

А які продукти допомагають "підняти" гемоглобін і як уникнути анемії?

На залізо багаті як рослинна їжа, так і продукти тваринного походження. З тваринних продуктів лідирують за вмістом заліза м'ясо, риба і печінка. Багато заліза в сезонних фруктах, овочах і ягодах, тому зараз саме час налягати на листові овочі, особливо капусту, зелень, полуницю, буряк, скоро підуть яблука. Також для підтримання достатнього рівня гемоглобіну щодня корисно вживати нерафіновані рослинні жири – оливкова, соняшникова, лляна олія. Такими оліями корисніше заправляти салати.

Салат з сезонних овочів і зелені, заправлений нерафінованою олією, – відмінний варіант, як наситити організм залізом. Важливий момент – допомагають краще засвоїти залізо з рослинних продуктів мідь і фолієва кислота. Тому корисно запивати страви з багатих залізом продуктів соками і кислими морсами. Не забувайте також пити достатньо води, частіше бувати на свіжому повітрі, гуляти, подружитися зі спортом.

Підняти гемоглобін допоможуть продукти з залізом: риба, овочі, нерафінована олія
Підняти гемоглобін допоможуть продукти з залізом: риба, овочі, нерафінована олія
Фото: unsplash.com

Щоб знизити негативний вплив стресу, важливо навчитися змінювати своє ставлення до стресових ситуацій: допоможуть медитації, масаж, інші релакс-процедури. Намагайтеся спати не менше 7-8 годин і виключити з життя всілякі крайності. А щоб не допустити розвиток недокрів'я, щороку здавайте загальний аналіз крові і контролюйте рівень гемоглобіну. Навіть якщо скарг на здоров'я немає.

Нагадаємо, що раніше ми писали, як отримати фолієву кислоту і які продукти їсти.

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