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Ученые назвали мощный источник железа и аминокислот

Сегодня, 21:40

Пополнить запасы железа в организме и избежать анемии помогут блюда из чечевицы

Чечевица или даал – идеальное средство для обогащения железом и другими микроэлементами. Именно железо необходимо для полноценной работы всего организма. Эффективность чечевицы, как природного источника этого элемента, подтвердили ученые: результаты исследования опубликованы в медицинском журнале Nutrients.

Чечевица – отличный природный источник железа
Чечевица – отличный природный источник железа
Фото: Pixabay

Железо нам необходимо, поскольку оно является составной частью множества ферментов и белков, без которых невозможны обменные процессы. Также железо помогает иммунной системе справляться с вирусами и бактериями. Чечевица особенно полезна женщинам, поскольку они чаще болеют малокровием (анемией). Именно недостаток железа приводит к развитию анемии, а женщины из-за ежемесячной менструации теряют достаточно крови. Медики подтвердили, что именно даал, бобовая культура, хорошо насыщает организм железом.

Важный момент: чечевица отлично подходит для весеннего рациона, похудения и поста: она богата растительным белком, который усваивается лучше животного.

Еще несколько советов:

  • Выбирая чечевицу, подумайте, что именно вы будете из нее готовить. Зеленая чечевица (это недозревшие плоды) обычно стоит дешевле. Она хороша тем, что не так разваривается, как красная. Красный даал больше подходит для супов и пюре. Из коричневой чечевицы получаются вкусные запеканки.
  • Чечевицу перед варкой лучше замачивать, чтобы организм ее потом лучше усвоил. Ели уже имеются хронические заболевания желудка, кишечника, склонность к метеоризму или вся пищеварительная система слишком чувствительна, то от чечевицы лучше воздержаться.

Напомним, что ранее мы писали о том, как есть бобовые, чтобы не было метеоризма.

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