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Доктор Комаровский рассказал, куда делся коронавирус и что такое "эффект магнезии"

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Евгений Комаровский Евгений Комаровский Доктор
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19 апреля, 10:11
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Война и потери, "бьют" по психике так, что о COVID-19 все забыли. Но болезнь не исчезла и "эффект магнезии" только навредит. Что это – рассказал Евгений Комаровский
Коронавирус никуда не делся, просто из-за войны проявился так называемый "эффект магнезии", когда люди забыли о менее серьезной опасности
Коронавирус никуда не делся, просто из-за войны проявился так называемый "эффект магнезии", когда люди забыли о менее серьезной опасности / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

В связи с военными действиями украинцы практически забыли о ковиде. Експерт программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" доктор Комаровский объяснил, как проявился "эффект магнезии" в случае с этим заболеванием и кто может выписать лекарства от постковидной депрессии.

Когда вы в последний раз проверяли статистику заболевших коронавирусом? По-прежнему ли делаете все, чтобы избежать COVID-19? Доктор Комаровский отметил, что в случае с коронавирусом наблюдается четкий "эффект магнезии".

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Чтобы восстановиться не только после воны, а и ковида, многим действительно нужны антидепрессанты
Чтобы восстановиться не только после воны, а и ковида, многим действительно нужны антидепрессанты / Фото: Unsplash

Експерт программы "Ранок з Україною" привел простой пример его действия. Например, когда у человека очень сильно болит голова, врач делает ему укол магнезии. Но место укола болит так, что про голову уже забываешь. Вот это и есть "эффект магнезии". И сегодня он полностью проявился в связи с военными действиями.

Война, потери, эвакуация, отсутствие связи с родными людьми, непонимание, что будет завтра – это все настолько сильно бьет по психике, что о COVID-19 уже все забыли. Однако люди по-прежнему болеют коронавирусом. Те, кто был в группе риска, в ней так и остаются, – сказал Евгений Комаровский. – Например, сегодня в Шанхае очень плохая ситуация. Там большой рост заболеваний и смертности от ковида.

Уже известно, что развитие депрессии и синдрома панических атак очень характерно для постковидного периода. И многим людям, чтобы восстановиться, действительно нужны антидепрессанты. Но некоторые из нас привыкли думать, что их может назначить только психиатр или психотерапевт. Однако этих специалистов очень непросто найти в военное время.

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В Украине такие препараты может выписывать любой врач, – объяснил доктор Комаровский. – Но надо уметь подобрать нужный препарат, научить человека, как его принимать, рассказать, какие могут быть побочные эффекты и как важно выдержать положенный курс лечения.

Сейчас канал "Украина" работает в формате "Єдині новини" и помогает держать информационный фронт: читайте актуальные новости здесь.

Также ранее Евгений Комаровский рассказал, почему при кашле нужно пить очень много жидкости.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Евгений Комаровский
Евгений Комаровский Доктор

Детский врач, кандидат медицинских наук, автор популярных книг и телепрограмм, посвященных здоровью детей. Идеология осознанного родительства, родительства как счастья, а не как подвига — это и есть стратегическая основа деятельности доктора Комаровского.

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