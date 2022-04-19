Доктор Комаровский рассказал, куда делся коронавирус и что такое "эффект магнезии"

Война и потери, "бьют" по психике так, что о COVID-19 все забыли. Но болезнь не исчезла и "эффект магнезии" только навредит. Что это – рассказал Евгений Комаровский

Коронавирус никуда не делся, просто из-за войны проявился так называемый "эффект магнезии", когда люди забыли о менее серьезной опасности / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

В связи с военными действиями украинцы практически забыли о ковиде. Експерт программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" доктор Комаровский объяснил, как проявился "эффект магнезии" в случае с этим заболеванием и кто может выписать лекарства от постковидной депрессии.

Когда вы в последний раз проверяли статистику заболевших коронавирусом? По-прежнему ли делаете все, чтобы избежать COVID-19? Доктор Комаровский отметил, что в случае с коронавирусом наблюдается четкий "эффект магнезии".

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Чтобы восстановиться не только после воны, а и ковида, многим действительно нужны антидепрессанты / Фото: Unsplash

Експерт программы "Ранок з Україною" привел простой пример его действия. Например, когда у человека очень сильно болит голова, врач делает ему укол магнезии. Но место укола болит так, что про голову уже забываешь. Вот это и есть "эффект магнезии". И сегодня он полностью проявился в связи с военными действиями.

Война, потери, эвакуация, отсутствие связи с родными людьми, непонимание, что будет завтра – это все настолько сильно бьет по психике, что о COVID-19 уже все забыли. Однако люди по-прежнему болеют коронавирусом. Те, кто был в группе риска, в ней так и остаются, – сказал Евгений Комаровский. – Например, сегодня в Шанхае очень плохая ситуация. Там большой рост заболеваний и смертности от ковида.

Уже известно, что развитие депрессии и синдрома панических атак очень характерно для постковидного периода. И многим людям, чтобы восстановиться, действительно нужны антидепрессанты. Но некоторые из нас привыкли думать, что их может назначить только психиатр или психотерапевт. Однако этих специалистов очень непросто найти в военное время.

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В Украине такие препараты может выписывать любой врач, – объяснил доктор Комаровский. – Но надо уметь подобрать нужный препарат, научить человека, как его принимать, рассказать, какие могут быть побочные эффекты и как важно выдержать положенный курс лечения.

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Также ранее Евгений Комаровский рассказал, почему при кашле нужно пить очень много жидкости.