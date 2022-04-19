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Лікар Комаровський розповів, куди подівся коронавірус і що таке "ефект магнезії"

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Євген Комаровський Євген Комаровський Лікар
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19 квітня, 10:11
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Війна та втрати, "б'ють" по психіці так, що про COVID-19 всі забули. Але хвороба не зникла і "ефект магнезії" тільки нашкодить. Що це – розповів Євген Комаровський
Коронавірус нікуди не подівся, просто через війну проявився так званий "ефект магнезії", коли люди забули про менш серйозну небезпеку
Коронавірус нікуди не подівся, просто через війну проявився так званий "ефект магнезії", коли люди забули про менш серйозну небезпеку / Фото: Колаж: Сьогодні, freepik.com

У зв'язку з військовими діями українці практично забули про ковід. Експерт програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" лікар Комаровський пояснив, як проявився "ефект магнезії" у випадку із цим захворюванням та хто може виписати ліки від постковидної депресії .

Коли ви востаннє перевіряли статистику хворих на коронавірус? Як і раніше, робите все, щоб уникнути COVID-19? Доктор Комаровський зазначив, що у випадку з коронавірусом спостерігається чіткий ефект магнезії.

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Щоб відновитись не тільки після вони, а й ковіда, багатьом дійсно потрібні антидепресанти
Щоб відновитись не тільки після вони, а й ковіда, багатьом дійсно потрібні антидепресанти / Фото: Unsplash

Експерт програми "Ранок з Україною" навів простий приклад його дії. Наприклад, коли людина дуже сильно болить голова, лікар робить йому укол магнезії. Але місце уколу болить так, що про голову вже забуваєш. Ось і є "ефект магнезії". І сьогодні він повністю виявився у зв'язку з воєнними діями.

Війна, втрати, евакуація, відсутність зв'язку з рідними людьми, нерозуміння, що буде завтра – це так сильно б'є по психіці, що про COVID-19 вже всі забули. Проте люди, як і раніше, хворіють на коронавірус. Ті, хто був у групі ризику, так і залишаються, – сказав Євген Комаровський. – Наприклад, сьогодні у Шанхаї дуже погана ситуація. Там велике зростання захворювань та смертності від ковіда.

Вже відомо, що розвиток депресії та синдрому панічних атак дуже притаманно постковидного періоду. І багатьом людям, щоб відновитись, дійсно потрібні антидепресанти. Але деякі з нас звикли думати, що їх може призначити лише психіатр чи психотерапевт. Однак цих фахівців дуже непросто знайти у воєнний час.

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В Україні такі препарати може виписувати будь-який лікар, – пояснив лікар Комаровський. – Але треба вміти підібрати потрібний препарат, навчити людину, як його приймати, розповісти, які можуть бути побічні ефекти та як важливо витримати встановлений курс лікування.

Зараз канал "Україна" працює у форматі "Єдині новини" та допомагає тримати інформаційний фронт: читайте актуальні новини тут.

Також раніше Євген Комаровський розповів, чому при кашлі потрібно пити дуже багато рідини.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Євген Комаровський
Євген Комаровський Лікар

Дитячий лікар, кандидат медичних наук, автор популярних книг та телепрограм, присвячених здоров'ю дітей. Ідеологія усвідомленого батьківства, батьківства як щастя, а не як подвигу — це і є стратегічна основа діяльності доктора Комаровського.

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