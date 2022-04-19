Лікар Комаровський розповів, куди подівся коронавірус і що таке "ефект магнезії"

Війна та втрати, "б'ють" по психіці так, що про COVID-19 всі забули. Але хвороба не зникла і "ефект магнезії" тільки нашкодить. Що це – розповів Євген Комаровський

Коронавірус нікуди не подівся, просто через війну проявився так званий "ефект магнезії", коли люди забули про менш серйозну небезпеку / Фото: Колаж: Сьогодні, freepik.com

У зв'язку з військовими діями українці практично забули про ковід. Експерт програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" лікар Комаровський пояснив, як проявився "ефект магнезії" у випадку із цим захворюванням та хто може виписати ліки від постковидної депресії .

Коли ви востаннє перевіряли статистику хворих на коронавірус? Як і раніше, робите все, щоб уникнути COVID-19? Доктор Комаровський зазначив, що у випадку з коронавірусом спостерігається чіткий ефект магнезії.

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Щоб відновитись не тільки після вони, а й ковіда, багатьом дійсно потрібні антидепресанти / Фото: Unsplash

Експерт програми "Ранок з Україною" навів простий приклад його дії. Наприклад, коли людина дуже сильно болить голова, лікар робить йому укол магнезії. Але місце уколу болить так, що про голову вже забуваєш. Ось і є "ефект магнезії". І сьогодні він повністю виявився у зв'язку з воєнними діями.

Війна, втрати, евакуація, відсутність зв'язку з рідними людьми, нерозуміння, що буде завтра – це так сильно б'є по психіці, що про COVID-19 вже всі забули. Проте люди, як і раніше, хворіють на коронавірус. Ті, хто був у групі ризику, так і залишаються, – сказав Євген Комаровський. – Наприклад, сьогодні у Шанхаї дуже погана ситуація. Там велике зростання захворювань та смертності від ковіда.

Вже відомо, що розвиток депресії та синдрому панічних атак дуже притаманно постковидного періоду. І багатьом людям, щоб відновитись, дійсно потрібні антидепресанти. Але деякі з нас звикли думати, що їх може призначити лише психіатр чи психотерапевт. Однак цих фахівців дуже непросто знайти у воєнний час.

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В Україні такі препарати може виписувати будь-який лікар, – пояснив лікар Комаровський. – Але треба вміти підібрати потрібний препарат, навчити людину, як його приймати, розповісти, які можуть бути побічні ефекти та як важливо витримати встановлений курс лікування.

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Також раніше Євген Комаровський розповів, чому при кашлі потрібно пити дуже багато рідини.