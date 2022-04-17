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Доктор Комаровский рассказал, почему при кашле нужно пить очень много жидкости

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Евгений Комаровский Евгений Комаровский Доктор
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17 апреля, 09:00
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Любые таблетки и сиропы от кашля не эффективны, если в организме дефицит жидкости, отмечает Евгений Комаровский. Надо просто пить много любой теплой жидкости
При кашле нужно пить очень много жидкости, это работает лучше, чем отхаркивающие средства
При кашле нужно пить очень много жидкости, это работает лучше, чем отхаркивающие средства / Фото: freepik.com, Коллаж: Сегодня

Эксперт программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" доктор Комаровский объяснил, почему практически нигде в мире не используются отхаркивающие средства и что поможет избавиться от кашля.

Кашель – это следствие какой-то болезни. Он очищает дыхательные пути. Но мы воспринимаем его иначе: кашель нас мучит, он нам надоедает, поэтому хочется как можно быстрее от него избавиться.

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Все лекарства, которые подавляют кашель, приводят к тому, что в легких накапливается слизь и в дальнейшем возможны осложнения, – объяснил доктор Комаровский. – Поэтому любые лекарства от кашля используются только при очень ограниченном круге болезней.

Например, когда у человека коклюш или пациенту после операции больно кашлять. Но в целом никакого отношения к самолечению эти лекарства не имеют. Известно, что отхаркивающие средства облегчают откашливание и делают густую слизь жидкой.

Но вы должны знать: если в организме достаточное количество жидкости – мокрота в легких
жидкая, – предупредил эксперт программы "Ранок з Україною". – То есть когда много жидкости в организме – откашливаться легко. Если дефицит жидкости – откашливаться сложно. Именно поэтому практически нигде в мире не используются отхаркивающие средства.

По словам врача-педиатра высшей категории, эффективность отхаркивающих средств в сравнении с обильным питьем не доказана.

Любые таблетки и сиропы от кашля не эффективны, если в организме дефицит жидкости, поэтому надо больше пить
Любые таблетки и сиропы от кашля не эффективны, если в организме дефицит жидкости, поэтому надо больше пить / Фото: freepik.com

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То есть любые таблетки и сиропы от кашля не эффективны, если в организме дефицит жидкости. Более того, они могут привести к тому, что вы будете долго и мучительно кашлять, но улучшение не наступит.

Надо просто пить много любой теплой жидкости, – посоветовал кандидат медицинских наук. – Очень хорошо помогает теплое молоко с медом. Выбирайте мед в сотах, его желательно сосать.

Разные настойки на травах и сборы – это, по словам доктора Комаровского, из серии "надо хоть что-то выпить", они не помогают.

Сейчас канал "Украина" работает в формате "Єдині новини" и помогает держать информационный фронт, читайте актуальные новости здесь.

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Также ранее доктор Комаровский объяснил, почему курение взрослых вредит здоровью их детей.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Евгений Комаровский
Евгений Комаровский Доктор

Детский врач, кандидат медицинских наук, автор популярных книг и телепрограмм, посвященных здоровью детей. Идеология осознанного родительства, родительства как счастья, а не как подвига — это и есть стратегическая основа деятельности доктора Комаровского.

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