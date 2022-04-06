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Доктор Комаровский назвал две причины появления кашля и способы его лечения

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Евгений Комаровский Евгений Комаровский Доктор
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6 апреля, 07:00
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Если кашель вызван насморком (да, так бывает), промывайте нос солевым раствором. Если же есть высокая температура – немедленно к врачу, советует доктор Комаровский
Доктор Комаровский назвал 2 причины появления кашля и способы его лечения
Доктор Комаровский назвал 2 причины появления кашля и способы его лечения / Фото: freepik.com, Коллаж: Сегодня

Першит в горле, замучил кашель? Эксперт программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" доктор Комаровский объяснил, какие средства абсолютно не помогают при кашле, и рассказал о вариантах лечения. Переменчивая погода и отсутствие элементарных условий комфорта во время войны ослабляют здоровье. Если у вас появился кашель, советы Евгения Комаровского помогут улучшить состояние.

Первая причина появления кашля – воспаление верхних дыхательных путей с поражением задних отделов носа. В данном случае сопли текут не через ноздри, а по задней стенке глотки, раздражают ее и вызывают кашель.

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Кашель усиливается, когда вы лежите, потому что если вы стоите или сидите, то непроизвольно глотаете слизь, а в горизонтальном положении начинаете задыхаться от ее появления, – объяснил эксперт программы "Ранок з Україною".

Способ лечения: нужно высморкаться и промыть нос солевым раствором. Если вам совсем плохо, то закапайте нос любыми сосудосуживающими каплями. Когда вы собираетесь спать – положите подушку так, чтобы угол наклона головы был выше, тогда вы сможете без лишних усилий глотать во время сна.

Если вам совсем плохо при насморке,
Если вам совсем плохо при насморке, / Фото: freepik.com

Вторая причина появления кашля – это воспаление нижних дыхательных путей. То есть когда у вас высокая температура, бронхит или воспаление легких. В данном случае никакого самолечения! Нужно обязательно обратиться к врачу.

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Если нет проявления болезней верхних дыхательных путей, нет насморка, не болит горло, но у вас мучительный кашель, особенно если он с удлиненным выдохом, тогда самым безопасным лекарством будут препараты с сальбутамолом, – посоветовал кандидат медицинских наук.

Также бывает раздражающий кашель: как будто что-то скребет в районе горла, но насморка при этом нет. В такой ситуации любое теплое питье и частые глотательные движения облегчают кашель. Можно также купить леденцы. Например, с мятой или для курильщиков. При этом не надо применять никаких отхаркивающих средств.

Сейчас канал "Украина" работает в формате "Єдині новини" и помогает держать информационный фронт: актуальные новости здесь.

Также ранее Евгений Комаровский рассказал, что поможет ребенку пережить стресс во время войны.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Евгений Комаровский
Евгений Комаровский Доктор

Детский врач, кандидат медицинских наук, автор популярных книг и телепрограмм, посвященных здоровью детей. Идеология осознанного родительства, родительства как счастья, а не как подвига — это и есть стратегическая основа деятельности доктора Комаровского.

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