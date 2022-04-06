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Лікар Комаровський назвав дві причини появи кашлю та способи його лікування

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Євген Комаровський Євген Комаровський Лікар
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6 квітня, 07:00
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Якщо кашель викликаний нежиттю (так буває), промивайте ніс сольовим розчином. Але якщо є висока температура – негайно до лікаря, радить лікар Комаровський
Лікар Комаровський назвав 2 причини появи кашлю та способи його лікування
Лікар Комаровський назвав 2 причини появи кашлю та способи його лікування / Фото: freepik.com, Колаж: Сьогодні

Першить у горлі, замучив кашель? Експерт програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" лікар Комаровський пояснив, які засоби абсолютно не допомагають при кашлі, та розповів про варіанти лікування. Мінлива погода та відсутність елементарних умов комфорту під час війни послаблюють здоров'я. Якщо у вас з'явився кашель, поради Євгена Комаровського допоможуть покращити стан.

Перша причина появи кашлю – запалення верхніх дихальних шляхів із ураженням задніх відділів носа. У цьому випадку соплі течуть не через ніздрі, а по задній стінці глотки, дратують її та викликають кашель.

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Кашель посилюється, коли ви лежите, бо якщо ви стоїте чи сидите, то мимоволі ковтаєте слиз, а в горизонтальному положенні починаєте задихатися від його появи, – пояснив експерт програми "Ранок з Україною".

Спосіб лікування: потрібно висморкатися і промити ніс сольовим розчином. Якщо вам зовсім погано, то закапайте ніс будь-якими судинозвужувальними краплями. Коли ви збираєтеся спати – покладіть подушку так, щоб кут нахилу голови був вищим, тоді ви зможете без зайвих зусиль ковтати під час сну.

Якщо вам зовсім погано при нежиті,
Якщо вам зовсім погано при нежиті, / Фото: freepik.com

Друга причина появи кашлю – запалення нижніх дихальних шляхів. Тобто, коли у вас висока температура, бронхіт або запалення легенів. В цьому випадку ніякого самолікування! Потрібно обов'язково звернутися до лікаря.

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Якщо немає прояву хвороб верхніх дихальних шляхів, немає нежитю, не болить горло, але у вас болісний кашель, особливо якщо він із подовженим видихом, тоді найбезпечнішими ліками будуть препарати із сальбутамолом, – порадив кандидат медичних наук.

Також буває дратівливий кашель: ніби щось шкребе в районі горла, але нежиті при цьому немає. У такій ситуації будь-яке тепле питво та часті ковтальні рухи полегшують кашель. Можна також купити льодяники. Наприклад, із м'ятою або для курців. При цьому не треба застосовувати жодних відхаркувальних засобів.

Зараз канал "Україна" працює у форматі "Єдині новини" та допомагає тримати інформаційний фронт: актуальні новини тут.

Також раніше Євген Комаровський розповів, що допоможе дитині пережити стрес під час війни.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Євген Комаровський
Євген Комаровський Лікар

Дитячий лікар, кандидат медичних наук, автор популярних книг та телепрограм, присвячених здоров'ю дітей. Ідеологія усвідомленого батьківства, батьківства як щастя, а не як подвигу — це і є стратегічна основа діяльності доктора Комаровського.

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