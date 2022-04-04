Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 🔴 Бучанская резня 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua

Правило двух стен

Зеленская о муже

Помощь доктора

Платья Оскара-2022

Статус беженца

Готовим борщ в ЕС
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Valentino показал, как создавалось платье Бейонсе для церемонии Оскар-2022

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
4 апреля, 15:37
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Образ певицы стал одним из самых шикарных на церемонии. Креативный директор бренда Пьерпаоло Пиччоли показал кадры процесса работы над нарядом
В Velentino опубликовали снимки, как создавалось желтое платье для Бейонсе
В Velentino опубликовали снимки, как создавалось желтое платье для Бейонсе / Фото: Valentino, Коллаж: Сегодня

Ранее мы рассказывали, какие роскошные наряды выбрали голливудские знаменитости для красной дорожки 94-й церемонии вручения премий "Оскар", которая прошла в ночь на 28 марта в Лос-Анджелесе.

Креативный директор бренда Valentino решил показать процесс создания самого желтого кастомизированного платья от-кутюр для Бейонсе. В нем певица появилась на церемонии.

Реклама

Бейонсе на красной дорожке Оскара-2022
Бейонсе на красной дорожке Оскара-2022 / Фото: instagram.com/beyonce

В своем аккаунте Пьерпаоло Пиччоли опубликовал потрясающие фото артистки в шикарном платье-бюстье с кейпом-шлейфом.

Бейонсе на красной дорожке Оскара-2022
Бейонсе на красной дорожке Оскара-2022 / Фото: Valentino

Реклама

Наряд был создан в единственном экземпляре для Бейонсе. Также мастера ателье Valentino Haute Couture создали кастомизированную этикетку с надписью имени певицы и названием бренда.

Процесс создания платья для Бейонсе
Процесс создания платья для Бейонсе / Фото: instagram.com/pppiccioli

Такое есть только у меня, – так певица может говорить всем подругам.

Процесс создания платья для Бейонсе
Процесс создания платья для Бейонсе / Фото: instagram.com/pppiccioli

Реклама

Дополнила образ звезда сумкой в виде теннисного мяча Judith Lieber, стоимость 3995 долларов, перчатками в тон платья, на которые надела 35-каратное розовое кольцо Schwartz и бриллиантовые серьги весом в 150 карат.

Бейонсе на красной дорожке Оскара-2022
Бейонсе на красной дорожке Оскара-2022 / Фото: instagram.com/pppiccioli

Процесс создания платья для Бейонсе
Процесс создания платья для Бейонсе / Фото: instagram.com/pppiccioli

Ювелиры оценивают украшения, в которых Бейонсе появилась на Оскаре, общей стоимостью в 9 миллионов долларов. Queen Bey может себе позволить!

Процесс создания платья для Бейонсе
Процесс создания платья для Бейонсе / Фото: instagram.com/pppiccioli

Также мы рассматривали самые странные наряды церемонии "Оскар-2022" и смеялись с традиционных мемов после события.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Мода и война
Показ Jean Gritsfeldt в Берлине
Смотреть!
Женские истории
Невероятные победы над болезнью
Не сдавайся!
Бесплатно
Онлайн-консультация врача
Контакты
Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Предсказание
Вопрос дня
Когда умрет Путин
Узнать!
За кулисами в Бирмингеме
Как вам фото Джамалы со звездой из Spice Girls Эммой Ли Бантон?

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять