Valentino показал, как создавалось платье Бейонсе для церемонии Оскар-2022

Образ певицы стал одним из самых шикарных на церемонии. Креативный директор бренда Пьерпаоло Пиччоли показал кадры процесса работы над нарядом

В Velentino опубликовали снимки, как создавалось желтое платье для Бейонсе / Фото: Valentino, Коллаж: Сегодня

Ранее мы рассказывали, какие роскошные наряды выбрали голливудские знаменитости для красной дорожки 94-й церемонии вручения премий "Оскар", которая прошла в ночь на 28 марта в Лос-Анджелесе.

Креативный директор бренда Valentino решил показать процесс создания самого желтого кастомизированного платья от-кутюр для Бейонсе. В нем певица появилась на церемонии.

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Бейонсе на красной дорожке Оскара-2022 / Фото: instagram.com/beyonce

В своем аккаунте Пьерпаоло Пиччоли опубликовал потрясающие фото артистки в шикарном платье-бюстье с кейпом-шлейфом.

Бейонсе на красной дорожке Оскара-2022 / Фото: Valentino

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Наряд был создан в единственном экземпляре для Бейонсе. Также мастера ателье Valentino Haute Couture создали кастомизированную этикетку с надписью имени певицы и названием бренда.

Процесс создания платья для Бейонсе / Фото: instagram.com/pppiccioli

Такое есть только у меня, – так певица может говорить всем подругам.

Процесс создания платья для Бейонсе / Фото: instagram.com/pppiccioli

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Дополнила образ звезда сумкой в виде теннисного мяча Judith Lieber, стоимость 3995 долларов, перчатками в тон платья, на которые надела 35-каратное розовое кольцо Schwartz и бриллиантовые серьги весом в 150 карат.

Бейонсе на красной дорожке Оскара-2022 / Фото: instagram.com/pppiccioli

Процесс создания платья для Бейонсе / Фото: instagram.com/pppiccioli

Ювелиры оценивают украшения, в которых Бейонсе появилась на Оскаре, общей стоимостью в 9 миллионов долларов. Queen Bey может себе позволить!

Процесс создания платья для Бейонсе / Фото: instagram.com/pppiccioli

Также мы рассматривали самые странные наряды церемонии "Оскар-2022" и смеялись с традиционных мемов после события.