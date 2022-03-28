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Футболка, оборки и сумка из человеческих волос: 6 самых странных нарядов Оскара-2022

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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28 марта, 14:22
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На любой красной дорожке премии Академии киноискусств есть спорные образы. Одни восхищаются, а другие недоумевают. Не одно мероприятие не обходится и без откровенно провальных – как по мнению стилистов, так и фанатов. Рассказываем о таким
Самые странные образы звезд на красной дорожке "Оскара-2022", которые вы точно не ожидали увидеть
Самые странные образы звезд на красной дорожке "Оскара-2022", которые вы точно не ожидали увидеть / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Сегодня ночью в Лос-Анджелесе состоялась 94-я церемония вручения премий "Оскар". Мы рассматривали наряды, в которых звезды прошлись по красной дорожке до старта церемонии, а также обсуждаем то, как Голливуд поддержал украинцев в борьбе за независимость и право жить.

В нынешней ситуации, образы голливудских знаменитостей выглядят как из параллельной реальности. Но, психологи советуют, чтобы максимально справиться с ужасами, которые нам приходиться переживать, нужно хоть на какое-то время отвлечься, чтобы не впасть в депрессию.

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В прошлом году из-за пандемии, церемония "Оскар" прошла в закрытом формате с ограниченным количеством гостей. В этом же мы ожидали размаха, но, похоже, он не состоялся. С каждым годом самая статусная церемония награждения в киноиндустрии теряет свою популярность. Возможно, из-за плоских, заранее подготовленных шуток, которые вызывают недоумении и только задевают чувства, как это случилось с Джадой Пинкет Смит (хорошо, что муж был рядом и наказал обидчика прямо на сцене церемонии); или из-за слабой социально-политической позиции (организаторы побоялись назвать войну в Украине, а ограничились лишь словом "конфликт", и без упоминания России)… Гадать можно долго, но факт остается.

Мы выбрали несколько образов звезд, которые прибыли на церемонию в достаточно странных нарядах. Конечно, о вкусах не спорят, возможно и зря.

ТОП-6 самых странных нарядов звезд

Самый пугающий образ на вечеринке после "Оскара-2022" – наряд экс-подружки Канье Уэста актрисы Джулии Фокс. Для вечеринки после церемонии она выбрала эпатажный образ — черное кожаное платье Han Kjøbenhavn с горловиной в виде руки, которая буквально душит ее. Наряд Джулия дополнила высокими перчатками и сумкой из человеческих волос.

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Джулия Фокс в Han Kjøbenhavn
Джулия Фокс в Han Kjøbenhavn / Фото: Getty Images

Одним из разочарований "Оскара-2022" стало появление Билли Айлиш. Певица получила золотую статуэтку за саундтрек к 25-й бондиане, а облачилась в облако из оборок Gucci, которые сделали ее фигуру похожей на шар. Да и образ в целом вышел какой-то траурный.

Билли Айлиш в Gucci
Билли Айлиш в Gucci / Фото: Getty Images

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Парадный шедевр, иначе не назовешь, показала Сара Полсон. Звезда пришла на афтепати "Оскара" в обычной белой футболке, и лимонной юбке Bottega Veneta. Дополнила образ актриса фиолетовыми лодочками и прозрачными белыми перчатками. Хотя такой выбор одежды для красной дорожки немного смущает, стилисты аплодируют Саре стоя – образ получился одним из самых стильных.

Сара Полсон в Bottega Veneta
Сара Полсон в Bottega Veneta / Фото: Getty Images

Самым скандальным образом "Оскара-2022" стал выход Кристен Стюарт в ультракоротких шортах Chanel с заправленной белой блузой и расстегнутыми пуговицами.

Кристен Стюарт в Chanel
Кристен Стюарт в Chanel / Фото: Getty Images

Хайди Клум в этом году может похвастаться только безвкусицей. Модель надела короткое платье на бретелях Elie Saab, расшитое камнями, а к нему боа из оборок. Прическа явно напоминает бьюти-образы выпускниц школ из 2000-х. В таком луке Хайди появилась на вечеринке Элтона Джона, посвященной "Оскару".

Хайди Клум в Elie Saab
Хайди Клум в Elie Saab / Фото: instagram.com/heidiklum

Одним из самых спорных образов принадлежит актрисе и режиссеру Мэгги Джилленхол. Для красной дорожки она надела платье Schiaparelli. Хотя модные критики уже поют ей дифирамбы, обыватели все еще сомневаются в правильности выбора такого наряда.

Мэгги Джилленхол в Schiaparelli
Мэгги Джилленхол в Schiaparelli / Фото: Getty Images

Читайте, кто же стал триумфатором церемонии Оскар 2022.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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