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Роскошная Кидман, мини-шорты Стюарт и поддержка Украины: лучшие образы с красной дорожки Оскара-2022

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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28 марта, 08:00
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Смотрите, какие наряды для красной дорожки самой главной церемонии в киноиндустрии выбрали Кристен Стюарт, Николь Кидман, Пенелопа Крус и многие другие звезды Голливуда
В чем звезды пришли на красную дорожку Оскара 2022
В чем звезды пришли на красную дорожку Оскара 2022 / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В ночь с 27 на 28 марта в Лос-Анджелесе состоялась 94-я церемония вручения премий "Оскар". Традиционно вручение золотых статуэток прошло в театре "Долби" на бульваре Hollywood.

Мы с нетерпением ждали красной дорожки события, чтобы рассмотреть эффектные выходы голливудских знаменитостей. Конечно, в нынешней ситуации, новости мира моды и кино выглядят как из параллельной реальности, но рассмотреть наряды звезд – это маленькая возможность отвлечься от ужасов войны, которую переживает украинский народ.

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Тема войны, которую развязала Россия, не прошла и мимо красной дорожки "Оскара". Так, многие знаменитости надели синюю ленточку с надписью With Refugees, чтобы поддержать украинцев, которым пришлось покинуть свои дома из-за российской военной агрессии.

Одной из первых на красную дорожку церемонии прибыла актриса Джейми Ли Кертис. Для события она выбрала платье Stella McCartney, а знаковым украшением была синяя ленточка, повязанная на пальце вместо кольца.

Джейми Ли Кертис в Stella McCartney
Джейми Ли Кертис в Stella McCartney / Фото: Getty Images

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Словно розовая ваниль выгуляла наряд от любимого дизайнера Кейт Миддлтон Jenny Peckham беременная Ники Хилтон.

Ники Хилтон в Jenny Peckham
Ники Хилтон в Jenny Peckham / Фото: Getty Images

В винтажном красном платье Christian Lacroix позировала фотографам Кирстен Данст.

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Кирстен Данст в Christian Lacroix
Кирстен Данст в Christian Lacroix / Фото: Getty Images

Королевой же вечера стала роскошная Николь Кидман. Безусловно, в этом году актриса победила в битве за лучший наряд на красной дорожке. Для мероприятия Николь выбрала кутюрное платье Armani Privé серо-голубого оттенка.

Николь Кидман в Armani Privé
Николь Кидман в Armani Privé / Фото: Getty Images

Зендая выбрала образ от Oscar de la Renta. Ее образ очень напомнил культовый выход Шэрон Стоун в юбке Saint Laurent, которую та дополнила рубашкой мужа.

Зендая в Oscar de la Renta
Зендая в Oscar de la Renta / Фото: Getty Images

Люпита Нионго, в прямом смысле этого слова, блистала в Prada.

Люпита Нионго в Prada
Люпита Нионго в Prada / Фото: Getty Images

Сложно представить, кому бы подошло это платье Gucci. Но, как ни странно, Джессика Честейн выглядело довольно таки лаконично, хотя немного и напоминала русалку.

Джессика Честейн в Gucci
Джессика Честейн в Gucci / Фото: Getty Images

Лили Джеймс, которая сыграла Памелу Андерсон в сериале "Пэм и Томми", выбрала для церемонии платье Versace в стиле 2000-х.

Лили Джеймс в Versace
Лили Джеймс в Versace / Фото: Getty Images

Одной из самых милых звезд на красной дорожке стала собачка-блогер Тика. На мероприятии она появилась в платье нью-йоркского бренда Jade and Coral.

Мэгги Джилленхол выбрала невероятное платье Schiaparelli. Хотя модные критики уже поют ей дифирамбы, обыватели все еще сомневаются, что делает наряд самым спорным на церемонии в этом году.

Мэгги Джилленхол в Schiaparelli
Мэгги Джилленхол в Schiaparelli / Фото: Getty Images

Джада Пинкер-Смит прошлась по красной дорожке в кутюрном платье Jean Paul Gaultier by Glenn Martens. Размах наряда уже вызвал улыбку у многих СМИ. Журналисты шутили, что под юбкой Джада могла спокойно провести на церемонию несколько человек.

Джада Пинкер-Смит в Jean Paul Gaultier by Glenn Martens
Джада Пинкер-Смит в Jean Paul Gaultier by Glenn Martens / Фото: Getty Images

Самым же скандальным образом церемонии стало появление Кристен Стюарт в Chanel. Актриса выбрала для мероприятия с традиционным дресс-кодом black tie – мини-шорты.

Кристен Стюарт в Chanel
Кристен Стюарт в Chanel / Фото: Getty Images

Наконец-то молодое поколение встряхнуло красную дорожку!, — так прокомментировала выход звезды модный критик The New York Times Ванесса Фридман.

Пенелопа Крус в Chanel
Пенелопа Крус в Chanel / Фото: Getty Images

Мила Кунис
Мила Кунис / Фото: Getty Images

Серена Уильямс
Серена Уильямс / Фото: instagram.com/serenawilliams

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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