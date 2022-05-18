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Дивіться: найяскравіші вбрання на церемонії відкриття 75-го Каннського кінофестивалю

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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18 травня, 10:54
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Єва Лонгорія, Джуліанна Мур, "Міс Франція-2021" та багато інших зіркових гостей прибули на відкриття 75-го Каннського кінофестивалю. Дивіться фото з червоної доріжки
Найефектніші виходи зірок на червоній доріжці в перший день Канн
Найефектніші виходи зірок на червоній доріжці в перший день Канн / Фото: Колаж: Сьогодні

Вчора увечері у Франції на Лазурному березі відбулася церемонія відкриття 75-го міжнародного Канського кінофестивалю.

Цьогорічну подію відкрив президент України Володимир Зеленський, який звернувся до зіркових гостей по відеозв'язку. Промова президента України стала сюрпризом для багатьох, оскільки його не анонсували наперед. Зала вітала Зеленського стоячи.

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Ми ж розглядаємо найефектніші вбрання із червоної доріжки. Так, Єва Лонгорія прибула в Канни як посол бренду L'Oréal. Для свого виходу 47-річна актриса обрала напівпрозору чорну сукню Alberta Ferretti із рюшами.

Єва Лонгорія
Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

Діпіка Падуконе вирішила підтримати рідну Індію, прибувши на червону доріжку у сарі. Актриса Ребекка Холл обрала яскраву червоно-рожеву сукню Gucci.

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Діпіка Падуконе та Ребекка Холл
Діпіка Падуконе та Ребекка Холл / Фото: Getty Images

Рудоволоса красуня Джуліанна Мур обрала для відкриття кінофестивалю сукню Bottega Veneta із чорного атласу з глибоким декольте. Доповнила образ вона кольє із смарагдів.

Джуліанна Мур
Джуліанна Мур / Фото: Getty Images

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24-річна Амандін Петі, яка у 2021 році стала "Міс Франція", прибула на набережну Круазетт у короні. Дівчина обрала корсетну сукню у грецькому стилі м'ятного відтінку від кутюрного бренду Rami Al Ali.

Амандін Петі
Амандін Петі / Фото: Getty Images

Дивіться ефектні виходи зірок у Каннах.

Діді Стоун у Roberto Cavalli
Діді Стоун у Roberto Cavalli / Фото: Getty Images

Мерьєм Узерлі в Yanina Couture
Мерьєм Узерлі в Yanina Couture / Фото: Getty Images

Россі Де Пальма в Saint Laurent та Boucheron
Россі Де Пальма в Saint Laurent та Boucheron / Фото: Getty Images

Лашана Лінч у Fendi
Лашана Лінч у Fendi / Фото: Getty Images

Кетрін Ленгфорд в Prada
Кетрін Ленгфорд в Prada / Фото: Getty Images

Віржині Ефіра в Saint Laurent
Віржині Ефіра в Saint Laurent / Фото: Getty Images

Німецька актриса Емілія Шюле обрала білу сукню, що нагадує комбінезон зі шлейфом
Німецька актриса Емілія Шюле обрала білу сукню, що нагадує комбінезон зі шлейфом / Фото: Getty Images

Дивіться: Doja Cat із золотими сосками та із Сатурном на червоній доріжці Billboard Music Awards 2022.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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