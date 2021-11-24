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Спортивный шик: Dior выпустили новые женские кроссовки стоимостью 32 тыс. гривен (фото)

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор проекта Красиво
24 ноября, 14:03
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Обувь предназначена для бега, но будет выигрышно смотреться и на вечеринке
Креативный директор Dior презентовала новые женские кроссовки
Креативный директор Dior презентовала новые женские кроссовки / Фото: dior.com

Dior представил новые женские кроссовки Vibe Sneaker, соединяющие в себе изысканную элегантность и спортивную устойчивость, поскольку модель позиционирует себя как беговая. Отметим, что бренд также выпустил праздничный набор косметики.

Вдохновившись Asics и New Balance, креативный директор Dior Мария Грация Кьюри презентовала новые женские кроссовки Vibe Sneaker, которые ничем не уступают упомянутым выше брендам.

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Dior представили новые кроссовки
Dior представили новые кроссовки / Фото: dior.com

В кроссовках гармонично соединяются элементы dad shoe и футуристичной беговой обуви. Верхняя часть состоит из прозрачной резины и уже привычных в другой обуви бренда технических сетчатых вставок, а также кожаных отделок. Язычок традиционно украшен надписью Christian Dior, а задник – фирменной для французского дома звездой.

Кроссовки Dior представлены в двух цветах
Кроссовки Dior представлены в двух цветах / Фото: dior.com

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Кроссовки Vibe Sneaker представлены в двух расцветках – золотистой и серебристо-белой. Такая обувь будет гармонично и богато смотреться с любым образом.

Кроссовки Dior доступны к продаже
Кроссовки Dior доступны к продаже / Фото: dior.com

Цена кроссовок 32 800 грн
Цена кроссовок 32 800 грн / Фото: dior.com

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Vibe Sneaker продаются в фирменных бутиках и на сайте Dior по цене 32 800 грн.

Над новой моделью кроссовок работала Мария Грация Кьюри
Над новой моделью кроссовок работала Мария Грация Кьюри / Фото: Инстаграм

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Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор проекта Красиво

Я не из тех людей, которые со школы знали, кем будут, когда вырастут. Но один важный человек как-то мне сказал: "Образование филолога - полифункциональное: можешь быть и учителем, и журналистом, и кем-угодно, если мозги работают", - поэтому посвятила себя углубленному изучению литературы и даже выпустила сборник сочинений, чтобы мама гордилась. В журналистике с 2014 года. Работала в интернет-изданиях: Infomist, Телеграф и HOCHU.ua. К команде Сегодня.ua присоединилась в ноябре 2021.

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