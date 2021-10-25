Роскошная Анджелина Джоли в платье Versace снова вышла на красную дорожку с дочерями (фото)

Голливудская актриса блистала на премьере фильма "Вечные" в Риме в рамках мирового турне. От образа Анджелины Джоли невозможно отвести глаз

Анджелина Джоли с дочерями Захарой и Шайло на красной дорожке Римского кинофестиваля / Фото: Getty Images

Анджелина Джоли не сходит со страниц таблоидов, блистая в шикарных нарядах на премьерах фильма "Вечные" в рамках мирового тура. Ранее звезда появилась на красной дорожке с детьми, которым помогала выбрать наряды из собственного гардероба.

Джоли вместе с двумя дочерями и коллегами по съемочной площадке прибыла на Римский кинофестиваль. На красную дорожку Анджелина вышла в струящемся платье-бюстье цвета металлик Atelier Versace.

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Анджелина Джоли на премьере фильма "Вечные" в Риме / Фото: Getty Images

Компанию актрисе составили 16-летняя Захара и 15-летняя Шайло. Для мероприятия Захара выбрала классическое вечернее платье в стиле древнегреческой туники. Ранее на премьере картины в Лос-Анджелесе девушка надела платье Elie Saab, которое Джоли выбрала для церемонии "Оскар" в 2014 году.

Анджелина Джоли с дочерями на красной дорожке премьеры фильма "Вечные" в Риме / Фото: Getty Images

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Шайло появилась на красной дорожке в черном платье Atelier Versace А-силуэта и без рукавов. Вместо туфель девушка надела кеды с леопардовым принтом.

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