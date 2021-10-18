Сногсшибательная Анджелина Джоли снялась для обложки американского глянца (фото)

46-летняя голливудская звезда приняла участие в съемке в поддержку премии Women in Hollywood с коллегами по новому фильму Marvel "Вечные". Смотрите яркие фото актрисы

Анджелина Джоли в съемке американского ELLE / Фото: elle.com

Анджелина Джоли, которая недавно впервые вышла на красную дорожку, снялась для обложки американского издания ELLE. Актриса позировала фотографу Грегу Уильямсу для ноябрьского номера журнала.

/ Фото: elle.com

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Джоли приняла участие в съемке посвященной премии Women in Hollywood, которая награждает женщин за стойкость, силу, выдержку, как на экране, так и в жизни. Вместе с ней в съемке принимали участие и актрисы, которые сыграли главные роли в голливудском блокбастере "Вечные" – Джемма Чан, Сальма Хайек и Лорен Ридлофф.

/ Фото: elle.com

Знаменитости рассказали в интервью изданию о своих взаимоотношениях на съемочной площадке фильма и за ее пределами, о том, как проекты Marvel меняют общество, а также, как им тяжело далось скрывать подробности сюжета до выхода картины.

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Как актриса вы часто бываете в образе такой сильной женщиной, у которой есть одна сестра; нечасто выходит, что вы воплощаете роль, в которой есть большая семья и вы действительно можете познакомиться с разными женщинами, увидеть все их сильные стороны,

- рассказала Джоли.

/ Фото: elle.com

Для съемки Анджелина примерила одежду из последних коллекций Wolk Morais, Vest, Ralph Lauren и украшения ювелирного дома Chopard.

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/ Фото: elle.com

/ Фото: elle.com

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