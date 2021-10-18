Сногсшибательная Анджелина Джоли снялась для обложки американского глянца (фото)

Анджелина Джоли, которая недавно впервые вышла на красную дорожку, снялась для обложки американского издания ELLE. Актриса позировала фотографу Грегу Уильямсу для ноябрьского номера журнала.
Джоли приняла участие в съемке посвященной премии Women in Hollywood, которая награждает женщин за стойкость, силу, выдержку, как на экране, так и в жизни. Вместе с ней в съемке принимали участие и актрисы, которые сыграли главные роли в голливудском блокбастере "Вечные" – Джемма Чан, Сальма Хайек и Лорен Ридлофф.
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Знаменитости рассказали в интервью изданию о своих взаимоотношениях на съемочной площадке фильма и за ее пределами, о том, как проекты Marvel меняют общество, а также, как им тяжело далось скрывать подробности сюжета до выхода картины.
Как актриса вы часто бываете в образе такой сильной женщиной, у которой есть одна сестра; нечасто выходит, что вы воплощаете роль, в которой есть большая семья и вы действительно можете познакомиться с разными женщинами, увидеть все их сильные стороны,
- рассказала Джоли.
Для съемки Анджелина примерила одежду из последних коллекций Wolk Morais, Vest, Ralph Lauren и украшения ювелирного дома Chopard.
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