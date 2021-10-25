Розкішна Анджеліна Джолі в сукні Versace знову вийшла на червону доріжку з дочками (фото)

Голлівудська актриса блищала на прем'єрі фільму "Вічні" в Римі в рамках світового турне. Від образу Анджеліни Джолі неможливо відвести очей

Анджеліна Джолі з дочками Захарою і Шайло на червоній доріжці Римського кінофестивалю / Фото: Getty Images

Анджеліна Джолі не сходить зі сторінок таблоїдів, виблискуючи в шикарних вбраннях на прем'єрах фільму "Вічні" в рамках світового туру. Раніше зірка з'явилася на червоній доріжці з дітьми, яким допомагала вибрати вбрання з власного гардеробу.

Джолі разом з двома дочками і колегами по знімальному майданчику прибула на Римський кінофестиваль. На червону доріжку Анджеліна вийшла в спадаючому платті-бюстьє кольору металік Atelier Versace.

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Анджеліна Джолі на прем'єрі фільму "Вічні" в Римі / Фото: Getty Images

Компанію акторці склали 16-річна Захара і 15-річна Шайло. Для заходу Захара вибрала класичну вечірню сукню в стилі давньогрецької туніки. Раніше на прем'єрі картини в Лос-Анджелесі дівчина одягла сукню Elie Saab, яку Джолі вибрала для церемонії "Оскар" в 2014 році.

Анджеліна Джолі з дочками на червоній доріжці прем'єри фільму "Вічні" в Римі / Фото: Getty Images

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Шайло з'явилася на червоній доріжці в чорній сукні Atelier Versace А-силуету і без рукавів. Замість туфель дівчина одягла кеди з леопардовим принтом.

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