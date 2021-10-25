Розкішна Анджеліна Джолі в сукні Versace знову вийшла на червону доріжку з дочками (фото)

Анджеліна Джолі не сходить зі сторінок таблоїдів, виблискуючи в шикарних вбраннях на прем'єрах фільму "Вічні" в рамках світового туру. Раніше зірка з'явилася на червоній доріжці з дітьми, яким допомагала вибрати вбрання з власного гардеробу.
Джолі разом з двома дочками і колегами по знімальному майданчику прибула на Римський кінофестиваль. На червону доріжку Анджеліна вийшла в спадаючому платті-бюстьє кольору металік Atelier Versace.
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Компанію акторці склали 16-річна Захара і 15-річна Шайло. Для заходу Захара вибрала класичну вечірню сукню в стилі давньогрецької туніки. Раніше на прем'єрі картини в Лос-Анджелесі дівчина одягла сукню Elie Saab, яку Джолі вибрала для церемонії "Оскар" в 2014 році.
Шайло з'явилася на червоній доріжці в чорній сукні Atelier Versace А-силуету і без рукавів. Замість туфель дівчина одягла кеди з леопардовим принтом.
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