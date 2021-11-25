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Не елкой единой: "дождик в волосах" взорвал TikTok и стал главной идеей новогодней прически

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор проекта Красиво
25 ноября, 13:41
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Такую фишку для неотразимого образа на Новый год 2022 может позволить себе каждая
Дождик в волосах сделает вас королевой новогодней ночи
Дождик в волосах сделает вас королевой новогодней ночи / Фото: Коллаж: Сегодня

Tinsel hair нельзя назвать новым трендом, поскольку он уже не первый год в канун зимних праздников пытается ворваться в массы. Но, благо соцсетям, в новогоднюю ночь 2022 дождик в волосах станет фишкой многих причесок. Чтобы подготовиться к самой главной ночи в году, стоит порадовать себя и новинками косметики, которые можно выгодно купить на Черную пятницу.

Дождик в волосах – звучит несложно, но провернуть такую штуку самостоятельно не так-то легко. Вы же не елка – просто положить сверху не получится. Так что же делать?

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Кейси Масгрейвс с дождиком в волосах
Кейси Масгрейвс с дождиком в волосах / Фото: Twitter

Мировые знаменитости, которые появлялись на публике с дождиком в волосах, использовали пряди tinsel hair на специальных заколках. Пока еще есть время, вы без проблем можете купить такие в Интернете.

В конце 2021 тренд на дождик в волосах выстрелил со скоростью света, собрав уже более 54 миллионов просмотров под хештегом #hairtinsel только в TikTok. В видео блогеры, стилисты и обычные пользователи показывают, как надежно закрепить дождик на волосах. Такие блестящие нити можно носить месяцами, не снимая. Они не несут никакого вреда вашим волосам и моются самым привычным способом.

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@_maermaer My hair tinsel after the shower? #hairtinsel#fairyhair#SoundcoreGoForGold#fyp♬ gojo supremacy – люблю соню влада бебровича
@ishymon I didn’t think i’d love it as much as i did. I felt like an early 20’s pop star #fyp#foryou#tinselhair♬ original sound – Agnes Solaru
@hairbykenzie.t ✨Tinsel Time✨ #tinsel#hair#sparkles#fun#glitter#extensions♬ original sound – Hairbykenzie.t

Но есть и другой способ легко закрепить дождик в волосах: берем самую обычную мишуру для новогодней декорации и вплетаем в шевелюру – вуаля!

Рассмотрим примеры, как создать незабываемую прическу с помощью дождика в волосах.

Дождик в волосах – тренд TikTok
Дождик в волосах – тренд TikTok / Фото: Инстаграм

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Tinsel hair станет фишкой новогодней прически
Tinsel hair станет фишкой новогодней прически / Фото: Инстаграм

Шикарно вплетенный дождик в волосы
Шикарно вплетенный дождик в волосы / Фото: Инстаграм

Мода на блестящие волосы особенно актуальна перед Новым годом 2022
Мода на блестящие волосы особенно актуальна перед Новым годом 2022 / Фото: Инстаграм

Дождик в волосах на Новый год 2022
Дождик в волосах на Новый год 2022 / Фото: Инстаграм

Вариации дождика в волосах могут быть разными
Вариации дождика в волосах могут быть разными / Фото: Инстаграм

Блестящие волосы на Новый год 2022
Блестящие волосы на Новый год 2022 / Фото: Инстаграм

Блестящие волосы с новогодними украшениями
Блестящие волосы с новогодними украшениями / Фото: Инстаграм

Благодаря тиктокерам, тренд на блестящие и цветные волосы актуален не только зимой, но и в любое другое время года. А икона стиля Бейонсе придумала появиться с золотыми волосами еще на красной дорожке премии "Грэмми" в 2010 году.

Бейонсе на "Грэмми" в 2010 году
Бейонсе на "Грэмми" в 2010 году / Фото: открытые источники

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Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор проекта Красиво

Я не из тех людей, которые со школы знали, кем будут, когда вырастут. Но один важный человек как-то мне сказал: "Образование филолога - полифункциональное: можешь быть и учителем, и журналистом, и кем-угодно, если мозги работают", - поэтому посвятила себя углубленному изучению литературы и даже выпустила сборник сочинений, чтобы мама гордилась. В журналистике с 2014 года. Работала в интернет-изданиях: Infomist, Телеграф и HOCHU.ua. К команде Сегодня.ua присоединилась в ноябре 2021.

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