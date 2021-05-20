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День рождения джинсов: 10 неожиданных фактов про брюки, которые носят все

Сегодня, 13:53

Сегодня исполняется 148 лет со дня, когда они были официально запатентованы

20 мая 1873 года Джейкоб Дэвис и Ливай Страусс подарили нам одно из лучших изобретений человечества — джинсы. Правда, в те времена создатели называли их overall (комбинезон без верха) и никогда не носили сами. Ведь это была дешевая одежда для рабочего класса, а Дэвис и Страусс — уважаемые бизнесмены.

Спустя 148 лет джинсы носят все, независимо от статуса, возраста и повода. Каждый сезон они появляются в коллекциях дизайнеров и лишь немного меняют свой формат. Например, самые модные джинсы в этом году — с защипами и необработанным краем.

День рождения культового предмета гардероба — хороший повод узнать о нем чуть больше. Вот несколько фактов, которые вас удивят и помогут блеснуть в разговоре с друзьями.

Патент на производство джинсов, 1873 год
Патент на производство джинсов, 1873 год
Фото: levi.com

1. Парусиновую ткань для джинсов отправляли из итальянского порта Генуя. На тюках ставили штамп места отправки — Genes. Американцы, получавшие материал, читали надпись по правилам своего языка — выходило "джинс". Окончательно название прижилось почти через 100 лет, в 60-х годах ХХ века.

2. Похожая история с денимом — тканью джинсов, которую стали использовать позднее. На самом деле это хлопковая саржа, произведенная во французском городе Де Ним. Но до ее реального названия никому не было дела, все говорил просто — деним.

3. Первые джинсы выглядели не так, как сегодня. Они были коричневого цвета, имели только один задний карман, а вместо шлевок под ремень — пуговицы для подтяжек.

Рекламный буклет Levi Strauss & Co
Рекламный буклет Levi Strauss & Co
Фото: levi.com

4. Второй карман джинсы получили в 1901-м. Тогда же появились дугообразные швы, которые до сих пор можно повстречать в некоторых моделях. По одной из версий, так закрепляли подкладку. Ну а сейчас это просто декоративный элемент.

5. В 1886-м для джинсов Levi’s разработали фирменную кожаную нашивку. На ней изобразили двух лошадей, которые пытаются разорвать брюки. Вдохновением послужила история машиниста одного поезда. Из-за сломавшейся сцепки вагонов он рисковал застрять в середине пути. Недолго думая, находчивый мужчина скрепил вагоны… парой джинс. И спокойно добрался до конечной точки.

Нашивка на джинсах
Нашивка на джинсах
Фото: levi.com

6. Как вы уже поняли, сначала деним не очень-то уважали. Поэтому когда певец Бинг Кросби однажды появился в джинсовке на пороге престижного отеля, его не пустили. Впрочем, с чувством юмора у американского исполнителя оказалось все окей. На следующий день он пришел в смокинге из денима.

7. Эпоха джинсов началась в 1978-м с рекламной кампании Кельвина Кляйна. Он первым показал, что этот предмет гардероба может быть по-настоящему модным.

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Фото: Calvin Klein

8. Вскоре после этого выпустили первые женские джинсы — в 1981 году.

9. Одну из старейших пар Levi’s нашли в шахте. Ничего удивительного, ведь это были любимые брюки местных рабочих — шахтеров. В 2001-м раритетные джинсы продали на аукционе за 47 тыс. долл.

Самая стара пара джинсов Levi's
Самая стара пара джинсов Levi's
Фото: levi.com

10. В СССР джинсы Lee Riders, Levi's, Wrangler и Montana были роскошью. Достать такие — задача со звездочкой, а стоили они почти полторы месячные зарплаты того времени.

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