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Oscar de la Renta выставил на аукцион платье Сары Джессики Паркер, чтобы помочь Украине

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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31 марта, 22:34
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Ранее актриса уже призывала поклонников и общественность пожертвовать средства UNICEF, чтобы помочь украинцам. Читайте подробности в материале
На создание платья мастера потратили 158 часов работы
На создание платья мастера потратили 158 часов работы / Фото: Коллаж: Сегодня

Платье Oscar de la Renta, которое Сара Джессика Паркер надевала на премьеру сериала "И просто так…", выставлено на аукцион.

Oscar de la Renta объединил усилия с ресейл-платформой Encore, чтобы запустить онлайн-аукцион, на котором будут выставлены в качестве лотов несколько изделий бренда. Все доходы от продажи будут направлены в UNICEF.

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Платье, которое надевала Сара Джессика Паркер, изготовлено в нью-йоркском ателье модного дома из шелкового шифона, украшено ручной вышивкой в ​​виде магнолии. Изделие имеет розовую нижнюю юбку из тюля.

Сара Джессика Паркер на премьере сериала "И просто так"
Сара Джессика Паркер на премьере сериала "И просто так" / Фото: oscardelarenta

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Это привилегия надеть это платье на премьеру "И просто так" в декабре прошлого года, и для меня большая честь сотрудничать с моими друзьями из Oscar de la Renta, чтобы продать его с аукциона через Encore, — поделилась актриса. Мне кажется важным попрощаться с платьем таким образом, и я с нетерпением жду, когда увижу, чей шкаф оно назовет своим домом в следующий раз.

Платье, которое Сара Джессика Паркер надевала на премьеру продолжения "Секса в большом городе"
Платье, которое Сара Джессика Паркер надевала на премьеру продолжения "Секса в большом городе" / Фото: oscardelarenta

Стартовая цена платья составляет 5000 долларов.

Сериал "И просто так"
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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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