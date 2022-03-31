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Oscar de la Renta виставив на аукціон сукню Сари Джессіки Паркер, щоб допомогти Україні

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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31 березня, 22:34
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На створення сукні майстри витратили 158 годин роботи
На створення сукні майстри витратили 158 годин роботи / Фото: Колаж: Сьогодні

Сукню Oscar de la Renta, яку Сара Джесіка Паркер одягала на прем'єру серіалу "І просто так…", виставлено на аукціон.

Oscar de la Renta об'єднав зусилля з ресейл-платформою Encore, щоб запустити онлайн-аукціон, на якому будуть виставлені як лоти кілька виробів бренду. Усі доходи від продажу будуть надіслані UNICEF.

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Сукню, яку надягала Сара Джессіка Паркер, виготовлено в нью-йоркському ательє модного будинку з шовкового шифону, прикрашено ручною вишивкою у вигляді магнолії. Виріб має рожеву спідницю з тюлю.

Сара Джессіка Паркер на прем'єрі серіалу "І просто так"
Сара Джессіка Паркер на прем'єрі серіалу "І просто так" / Фото: oscardelarenta

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Це привілей надіти цю сукню на прем'єру "І просто так" у грудні минулого року, і для мене велика честь співпрацювати з моїми друзями з Oscar de la Renta, щоб продати її з аукціону через Encore, – поділилася акторка.

Мені здається важливим попрощатися з сукнею таким чином, і я з нетерпінням чекаю, коли побачу, чию шафу вона назве своїм будинком наступного разу.

Сукня, яку Сара Джессіка Паркер надягала на прем'єру продовження "Сексу у великому місті"
Сукня, яку Сара Джессіка Паркер надягала на прем'єру продовження "Сексу у великому місті" / Фото: oscardelarenta

Стартова ціна сукні складає 5000 доларів.

Серіал "І просто так"
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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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