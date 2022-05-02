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Тренд на сине-желтый: как война в Украине изменила мир моды и почему это важно

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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2 мая, 12:52
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В чем будет ходить весь мир в сезоне весна-лето 2022? В самых модных цветах, которые символизируют свободу и независимость
Желто-синий - самое модное сочетание оттенков сезона весна-лето 2022
Желто-синий - самое модное сочетание оттенков сезона весна-лето 2022 / Фото: Pinterest, Коллаж: Сегодня

Оттенки 2022 года по версии института Pantone — "свободный голубой" и "энергичный желтый". Именно так их назвали сами специалисты Pantone в посте, который опубликовали в своей официальном Instagram. Не пришлось долго ждать, как эти цвета в мгновение ока не просто закрепились в моде, а стали главными на показах и стритстайле Недели моды в Париже сезона осень-зима 2022.

Тенденцию тут же подхватили модники во всем мире – блогеры составляют модные луки, в основе которых сине-желтые оттенки, дизайнеры выпускают коллекции, представляя образы в этих цветах.

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Модный дуэт блогеров Young Emperors
Модный дуэт блогеров Young Emperors / Фото: instagram.com/young_emperors/

Один из национальных символов украинцев – сине-желтый флаг, сегодня реет на главных площадях и знаковых зданиях во всем мире. Таким образом мир пытается поддержать нас в борьбе против российского военного вторжения.

Таня Рубан в съемке для британского универмага Harrods
Таня Рубан в съемке для британского универмага Harrods / Фото: Инстаграм

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Жёлтый, который символизирует пшеничные поля, и синий — ясное небо над ними, сегодня не просто используются, как знак выразить свою гражданскую позицию. Теперь цвета нашего флага обозначают борьбу за свободу и независимость.

Джиджи Хадид в съемке рекламной кампании для Maybelline
Джиджи Хадид в съемке рекламной кампании для Maybelline

"Мода вне политики"

Мы часто слышали это высказывание от российских деятелей fashion-индустрии, подобное коснулось и культуры. Но, так ли это. Конечно, мода и политика тесно переплетены с незапамятных времен. Когда-то штаны-блумеры стали символом борьбы за женские права и гендерное равенство. Лозунги и принты на футболках дают четко понять собеседнику и окружающим вашу позицию.

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@alinatarapunets в свитере украинского бренда Siyai
@alinatarapunets в свитере украинского бренда Siyai / Фото: Инстаграм

Еще в 2015 году графика украинского художника Александра Курмаза была нанесена на лимитированную коллекцию кед шведского бренда Eytys. Тогда креативщик создал для Eytys принт, демонстрирующий проукраинскую позицию и ситуацию на востоке Украине. Россияне пришли в бешенство, разглядев надпись, которая в латинской транскрипции выглядела так: Putin – hui.

Кеды Eytys x Sasha Kurmaz весна-лето 2015
Кеды Eytys x Sasha Kurmaz весна-лето 2015 / Фото: vogue.ua

Сегодня самые прогрессивные первые леди стран поддерживают отечественных производителей, надевая их вещи на важные мероприятия. Инаугурация президента страны не обходится без тщательного анализа наряда его супруги. Так как этот образ говорит больше, чем любая пафосная речь политика.

В 2014-м Карл Лагерфельд срежиссировал показ Chanel в духе феминистского марша. Креативный директор Dior Марии Грации Кюри на постоянной основе эксплуатирует феминистские слоганы на одежде.

Кьяра Ферраньи в кутюрном луке Dior
Кьяра Ферраньи в кутюрном луке Dior / Фото: instagram.com/chiaraferragni

Голливудские звезды все чаще надевают наряды на красные дорожки, которые несут не только красоту и стиль, а сильный социальный месседж.

Лили Коллинз и Эшли Парк в самых модных нарядах сезона весна-лето 2022
Лили Коллинз и Эшли Парк в самых модных нарядах сезона весна-лето 2022 / Фото: Getty Images

После военного вторжения РФ в Украину, кажется, что весь мир облачился с желто-синий. Так общественность старается показать свою позицию и поддержать людей. Королева Испании Летиция надела вышиванку, созданную украинкой на важное мероприятие. А в Москве штрафуют и даже арестовывают людей, которые надевают вещи в оттенках флага Украины.

Изабель Маран в финале своего модного шоу
Изабель Маран в финале своего модного шоу / Фото: Isabel Marant

Безусловно, вне политики сегодня не может жить ни один человек на планете. Особенно, когда речь идет о войне и убийствах людей.

Rick Owens, Off-White, Huishan Zhang, Lanvin Fall 2022
Rick Owens, Off-White, Huishan Zhang, Lanvin Fall 2022 / Фото: Vogue

Вам будет интересно узнать, что модные бутики в Москве обязали украсить витрины к 9 мая.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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