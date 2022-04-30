Королева Испании Летиция надела вышиванку, которую создала украинка

Украинка Ольга из Ивано-Франковска называет вышивку своим хобби. Читайте, как ее рубашка попала в гардероб испанской королевы

Королева Испании надела вышиванку на официальное мероприятие / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В начале марта королева Испании Летиция надела на официальное мероприятие – благотворительную встречу Mutua Madrileña в Мадриде, вышиванку. Так монарх поддержала Украину.

Оказывается, создала рубашку для королевы Испании украинка. Журналисты испанского издания El Periódico de España разыскали женщину. Ею оказалась Ольга Соловей, она родом из Ивано-Франковска, а в Испании эмигрировала задолго до войны. Сейчас женщина живет в Мадриде, а вышивание ее хобби.

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В интервью испанским журналистам Ольга рассказала, что создала вышиванку еще до войны в Украине. Рубашку Соловей выставила на продажу в украинском магазине в Мадриде, где ее и купил в начале марта сотрудник команды Летиции.

Ольга Соловей, которая создала вышиванку для королевы Летиции (El Periódico de España)

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Мне подруга прислала фото в Facebook. Я не могла в это поверить, но сразу поняла, что это моя рубашка: эти манжеты без пуговиц" с застежкой-липучкой, я делаю их сама. Я тогда была очень удивлена и испытываю гордость, – прокомментировала Ольга.

Королева Испании Летиция / Фото: instagram.com/casarealdeespana/

Вышивать украинку научила ее бабушка и мама, когда ей было десять лет. Сейчас Ольга планирует открыть собственный бизнес в Мадриде – магазин вышиванок.

Королева Испании Летиция / Фото: instagram.com/casarealdeespana/

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