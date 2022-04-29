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Цирк абсурда и дешевый спектакль: модные бутики в Москве обязали украсить витрины к 9 мая

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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29 апреля, 18:00
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"Не хочешь праздновать? Заставим!" Похоже, это новый лозунг Путинской пропаганды, которая готовится рассказывать о своих победах и заслугах
Работники московского концепт-стора КМ20 украшают витрины наклейками с гвоздиками
Работники московского концепт-стора КМ20 украшают витрины наклейками с гвоздиками / Фото: Коллаж: Сегодня

Мода вне политики – вторили российские профессионалы индустрии, давая четко понять, что они не собираются выходить на митинги и протестовать против войны в Украине. Первый пакет санкций заставил российских модниц и блогеров напрячься – многим наконец-то дошло, что их молчание привело к непоправимым последствиям, а вот остальные начали резать сумки Chanel, чтобы что-то доказать люксовому бренду, да и миру в целом.

Абсурдность этих действий вызвала только насмешки, а о глупости россиян заговорила даже Леди Гага со сцены своего концерта.

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Тем временем Путин и его последователи готовятся отмечать 9 мая, которое в РФ возведено в целый культ, когда весь мир осознает глупость называть этот день "Днем победы", отдавая предпочтение "Дню памяти".

Мы уже наблюдали из видео в соцсетях, как российские солдаты изображают танки и другую военную технику, в прямом смысле этого слова, бегают по Красной площади, готовясь к параду. Осталось только разукрасить всю столицу Мордора в рашистскую свастику по образу и подобию Третьего рейха.

Подготовка к этому уже началась. Так, российский журналист и блогер, живущий в Берлине, Игорь Колесников рассказал о новой акции империи зла. Оказывается, все люксовые бутики, концепт-сторы и модные магазины в центре Москвы заставили украсить витрины к 9 мая. Атрибутика все та же – красные гвоздики, "Победа", "9 мая", Z и V, георгиевские ленты.

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Подготовка к 9-му мая в Москве идет полным ходом
Подготовка к 9-му мая в Москве идет полным ходом

Времена меняются, концепт-стор КМ20 с самыми модными витринами Москвы готовится к грядущему празднику, – написал блогер в своем Telegram-канале.

Информация подтверждает и основательница Telegram-канала Good Morning, Karl, экс редактор The Blueprint, Interview и Vogue Катя Федорова:

Подписчики сообщают, что украсить витрины к 9 мая под угрозой штрафов обязали все магазины и другие заведения в центре. Не хочешь праздновать? Заставим!

Ранее мы рассказывали, что россиянки рвут журналы польского Vogue, посвященные Украине

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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