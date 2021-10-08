Выглядеть как герцогиня: ходят слухи, что Меган Маркл запустит собственный бьюти-бренд

Похоже, что герцогиня Сассекская создаст косметическую компанию. Станет ли она такой же успешной, как бьюти-империя Кардашьян-Дженнер, покажет только время

Новый проект Меган Маркл пока держится в секрете / Фото: Vogue, unsplash.com

По информации американского издания ELLEМеган Маркл работает на собственным бьюти-брендом.

Папарацци заметили герцогиню Сассекскую на ужине с Биллом Гати и Грегом Ренкером, основателями компании Guthy-Renker, которая продает продукты напрямую потребителям через почтовую рассылку и телемаркетинг. Именно они помогали Дженнифер Лопес и Синди Кроуфорд запустить свои косметические бренды.

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Конечно, о каком направлении бьюти-индустрии идет речь пока неизвестно. Ни Меган, ни представители Guthy-Renker не делали официальных заявлений.

Однако мы уже с нетерпением ждем, какие линейки выпустит супруга принца Гари: продукты по уходу за кожей, волосами или декоративную косметику.

Учитывая, что до замужества Меган предпочитала исключительно осознанный и экологический подход в выборе средств, можно предположить, что бренд герцогини будет создан согласно принципам устойчивости.

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Согласно данным аналитиков, о внешности Меган и том, как она ухаживает за собой было написано около 88,5 миллионов статей. Также пользователи Сети активно ищут макияж герцогини и ее секреты красоты. Несомненно, новая инициатива Маркл будет пользоваться популярностью.

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