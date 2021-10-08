Виглядати як герцогиня: ходять чутки, що Меган Маркл запустить власний б'юті-бренд

За інформацією американського видання ELLEМеган Маркл працює на власним б'юті-брендом.
Папарацці помітили герцогиню Сассекську на вечері з Біллом Гаті і Грегом Ренкером, засновниками компанії Guthy-Renker, яка продає продукти безпосередньо споживачам через поштову розсилку і телемаркетинг. Саме вони допомагали Дженніфер Лопес і Сінді Кроуфорд запустити свої косметичні бренди.
Звичайно, про який напрям б'юті-індустрії йдеться поки невідомо. Ні Меган, ні представники Guthy-Renker не робили офіційних заяв.
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Однак ми вже з нетерпінням чекаємо, які лінійки випустить дружина принца Гарі: продукти по догляду за шкірою, волоссям або декоративну косметику.
З огляду на те, що до заміжжя Меган дотримувалась виключно усвідомленого та екологічного підходу у виборі засобів, можна припустити, що бренд герцогині буде створено згідно з принципами стійкості.
Згідно з даними аналітиків, про зовнішність Меган і тому, як вона доглядає за собою було написано близько 88,5 мільйонів статей. Також користувачі Мережі активно шукають макіяж герцогині та її секрети краси. Безсумнівно, нова ініціатива Маркл буде користуватися популярністю.
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