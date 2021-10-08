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Виглядати як герцогиня: ходять чутки, що Меган Маркл запустить власний б'юті-бренд

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
8 жовтня, 18:00
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Схоже, що герцогиня Сассекська створить косметичну компанію. Чи стане вона такою ж успішною, як б'юті-імперія Кардашян-Дженнер, покаже тільки час
Новий проект Меган Маркл поки тримається в секреті
Новий проект Меган Маркл поки тримається в секреті / Фото: Vogue, unsplash.com

За інформацією американського видання ELLEМеган Маркл працює на власним б'юті-брендом.

Папарацці помітили герцогиню Сассекську на вечері з Біллом Гаті і Грегом Ренкером, засновниками компанії Guthy-Renker, яка продає продукти безпосередньо споживачам через поштову розсилку і телемаркетинг. Саме вони допомагали Дженніфер Лопес і Сінді Кроуфорд запустити свої косметичні бренди.

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Звичайно, про який напрям б'юті-індустрії йдеться поки невідомо. Ні Меган, ні представники Guthy-Renker не робили офіційних заяв.

Однак ми вже з нетерпінням чекаємо, які лінійки випустить дружина принца Гарі: продукти по догляду за шкірою, волоссям або декоративну косметику.

З огляду на те, що до заміжжя Меган дотримувалась виключно усвідомленого та екологічного підходу у виборі засобів, можна припустити, що бренд герцогині буде створено згідно з принципами стійкості.

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Згідно з даними аналітиків, про зовнішність Меган і тому, як вона доглядає за собою було написано близько 88,5 мільйонів статей. Також користувачі Мережі активно шукають макіяж герцогині та її секрети краси. Безсумнівно, нова ініціатива Маркл буде користуватися популярністю.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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