Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно

Куда ехать в августе

Обновляем гардероб

Ритуалы утра

Покоряем горы

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

5 модных правил от именинницы дня Меган Маркл

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
4 августа, 11:34
Копировать ссылку
Как выглядеть по-королевски просто и изысканно
Стильная Меган Маркл покорила принца Гарри. Фото: AFP
Стильная Меган Маркл покорила принца Гарри. Фото: AFP

Сегодня, 4 августа, одна из самых знаменитых женщин мира, Меган Маркл отмечает 40-й день рождения. Меган, которая наняла организатора вечеринок Ким Кардашьян для празднования своего юбилея, собирается провести этот день в кругу мужа и детей, а также 65 близких друзей.

Мы не перестаем вдохновляться стилем, работой и проектами герцогини Сассекской, и в честь ее юбилея выделили пять правил, которые помогут выглядеть по-королевски просто и изысканно.

1. Делайте ставку на базовые вещи

120488-01-08

Фото: AFP

Черный гольф в гардеробе на первый взгляд может показаться скучным, но правильно подобранный однотонный лонгслив может помочь создать стильный образ. Такие классические вещи можно сочетать с брюками прямого кроя и завышенной талией, джинсами клеш, миди-юбками и кюлотами.

2. Выбирайте эффектные аксессуары

25023758_1756279988010588_1601897268103872512_n

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Для одежды нейтральных оттенков старайтесь подбирать как можно более яркие аксессуары. Это могут быть шарфы неоновых оттенков, ассиметричные сумки, фантазийные ожерелья. Меган показала, как сапоги, перчатки, сумочка и шляпка богатого коньячного цвета могут сделать образ запоминающимся.

3. Одевайтесь непринужденно

24125361_139896856785150_2354633970840240128_n

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Белая рубашка и джинсы – идеальный вариант практически для любого случая. В таком наряде можно прийти в офис, дополнив его классическими лодочками, отправиться на прогулку, надев сандалии и бейсболку, а яркие массивные украшения и босоножки на высоком каблуке сделают образ подходящим для вечеринки.

4. Пальто – основа зимнего образа

119910-01-08

Фото: AFP

В холодную погоду не стоит прятаться в пуховики и серые куртки. Сделать образ женственным и элегантным всегда можно с помощью пальто. Клетка, классический черный или нежный белый, ассиметричный крой – выбирайте на свой вкус и не прогадаете!

5. Черный деловой костюм – must-have в гардеробе

afp

Фото: AFP

Черный деловой костюм как у Меган Маркл лучшая замена маленькому черному платью! Он может стать незаменимой классикой в женском гардеробе. Носить его лучше с белой рубашкой, лонгсливом нейтральных оттенков или блузой. Туфли-лодочки – лучшее дополнение.

Смотрите видео, как Меган Маркл удается нарушать правила строгого королевского протокола.

Также читайте о герцогине Сассекской:

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
АКТУАЛОЧКА
Собираешься на пикник?
Где лучше всего покупать продукты
Хочу знать
Заведи будильник
ОМКФ
дней
часов
минут
секунд
14 — 21 августа
Программа фестиваля
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Перекусывать правильно
Почему это важно?
Лайфхак дня
Джейми Оливер советует: 17 подсказок для вкусной еды
Хакнуть
Сольник звезды
МОГИЛЕВСКАЯ
14 августа / 20:00
5 главных концертов августа
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Леди Гага в платье-накидке от Valentino
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Август
Лайфхаки по календарю
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
1 - 7 августа
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Аренда VIP-яхты — ₴27 000/час
За что такие деньги?
тест
Сможешь отличить дизайнерскую одежду от вещей с рынка?
Попробовать
Гороскоп
Твой гороскоп на август
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Последний месяц лета стартовал
10 вещей, которые нужно успеть сделать в августе
Хочу узнать!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять