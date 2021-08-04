5 модных правил от именинницы дня Меган Маркл

Как выглядеть по-королевски просто и изысканно

Стильная Меган Маркл покорила принца Гарри. Фото: AFP

Сегодня, 4 августа, одна из самых знаменитых женщин мира, Меган Маркл отмечает 40-й день рождения. Меган, которая наняла организатора вечеринок Ким Кардашьян для празднования своего юбилея, собирается провести этот день в кругу мужа и детей, а также 65 близких друзей.

Мы не перестаем вдохновляться стилем, работой и проектами герцогини Сассекской, и в честь ее юбилея выделили пять правил, которые помогут выглядеть по-королевски просто и изысканно.

1. Делайте ставку на базовые вещи

Фото: AFP

Черный гольф в гардеробе на первый взгляд может показаться скучным, но правильно подобранный однотонный лонгслив может помочь создать стильный образ. Такие классические вещи можно сочетать с брюками прямого кроя и завышенной талией, джинсами клеш, миди-юбками и кюлотами.

2. Выбирайте эффектные аксессуары

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Для одежды нейтральных оттенков старайтесь подбирать как можно более яркие аксессуары. Это могут быть шарфы неоновых оттенков, ассиметричные сумки, фантазийные ожерелья. Меган показала, как сапоги, перчатки, сумочка и шляпка богатого коньячного цвета могут сделать образ запоминающимся.

3. Одевайтесь непринужденно

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Белая рубашка и джинсы – идеальный вариант практически для любого случая. В таком наряде можно прийти в офис, дополнив его классическими лодочками, отправиться на прогулку, надев сандалии и бейсболку, а яркие массивные украшения и босоножки на высоком каблуке сделают образ подходящим для вечеринки.

4. Пальто – основа зимнего образа

Фото: AFP

В холодную погоду не стоит прятаться в пуховики и серые куртки. Сделать образ женственным и элегантным всегда можно с помощью пальто. Клетка, классический черный или нежный белый, ассиметричный крой – выбирайте на свой вкус и не прогадаете!

5. Черный деловой костюм – must-have в гардеробе

Фото: AFP

Черный деловой костюм как у Меган Маркл лучшая замена маленькому черному платью! Он может стать незаменимой классикой в женском гардеробе. Носить его лучше с белой рубашкой, лонгсливом нейтральных оттенков или блузой. Туфли-лодочки – лучшее дополнение.

Смотрите видео, как Меган Маркл удается нарушать правила строгого королевского протокола.

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