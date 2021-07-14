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Интервью Опры Уинфри с Меган Маркл и принцем Гарри номинировали на Эмми

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
14 июля, 06:00
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Скандальное интервью Опры Уинфри с герцогом и герцогиней Сассекскими номинировали на премию "Эмми-2021". Оно попало в категорию "Выдающийся документальный или специальный выпуск"
Интервью Опры Уинфри с принцем Гарри и Меган Маркл номинировали на премию "Эмми"
Интервью Опры Уинфри с принцем Гарри и Меган Маркл номинировали на премию "Эмми" / Фото: YouTube

Минувшим вечером был объявлен список номинантов премии "Эмии-2021". По числу номинаций лидируют сериалы "Мандалорец", "Корона" и "Ванда/Вижен".

Но самое интересное, что статуэтку может получить Опра Уинфри за свое скандальное интервью с Меган Маркл и принцем Гарри, которое вышло в марте этого года.

Оно попало в категорию "Выдающийся документальный или специальный выпуск" вместе с ток-шоу United Shades Of America с Камау Беллом, "Мой следующий гость не нуждается в представлении с Дэвидом Леттерманом", "Стэнли Туччи: В поисках Италии" и документальным сериалом Vice.

Меган Маркл и принц Гарри на интервью у Опры Уинфри
Меган Маркл и принц Гарри на интервью у Опры Уинфри / Фото: Instagram

Напомним, что во время беседы с Опрой Меган и Гарри рассекретили пол второго ребенка. Но запомнилось интервью скандальными заявлениями пары, которые повлияли на и без того сложные отношения с королевской семьей.

Что Меган и Гарри рассказали Опре Уинфри. Коротко.

В тренде
  • Гарри переживал, что история его матери принцессы Дианы повторится с Меган.
  • Кейт Миддлтон довела Меган до слез, а не наоборот, как писали СМИ.
  • Меган столкнулась с проявлением расизма в Букингемском дворце.
  • Супруга принца Гарри думала о самоубийстве.
  • Свадьба Меган Маркл и принца Гарри была не настоящей – они поженились несколькими днями ранее.

Это было первое интервью Меган и Гарри после их переезда в США. Британские таблоиды выступили против герцога и герцогини Сассекских. Большое количество британцев, согласно опросам, назвали неприемлемыми заявления принца Гарри и его супруги в интервью Опре Уинфри.

Есть ли шанс на примирение королевской семьи и Меган Маркл – смотрите в сюжете:

Ранее мы писали, что поклонники Меган Маркл накинулись на принца Уильяма после его заявления о расизме на "Евро-2020".

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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Я достаточно рано стал отцом. Когда родился Саша, а потом Кристина, у меня еще был ветер в голове. Можно сказать, был творческим и даже легкомысленным человеком. Сейчас чувствую двойную ответственность. Я уже и отец, и дедушка. Имею трех внуков. Выходит, мои внуки старше сына

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