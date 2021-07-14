Интервью Опры Уинфри с Меган Маркл и принцем Гарри номинировали на Эмми

Скандальное интервью Опры Уинфри с герцогом и герцогиней Сассекскими номинировали на премию "Эмми-2021". Оно попало в категорию "Выдающийся документальный или специальный выпуск"

Интервью Опры Уинфри с принцем Гарри и Меган Маркл номинировали на премию "Эмми" / Фото: YouTube

Минувшим вечером был объявлен список номинантов премии "Эмии-2021". По числу номинаций лидируют сериалы "Мандалорец", "Корона" и "Ванда/Вижен".

Но самое интересное, что статуэтку может получить Опра Уинфри за свое скандальное интервью с Меган Маркл и принцем Гарри, которое вышло в марте этого года.

Оно попало в категорию "Выдающийся документальный или специальный выпуск" вместе с ток-шоу United Shades Of America с Камау Беллом, "Мой следующий гость не нуждается в представлении с Дэвидом Леттерманом", "Стэнли Туччи: В поисках Италии" и документальным сериалом Vice.

Меган Маркл и принц Гарри на интервью у Опры Уинфри / Фото: Instagram

Напомним, что во время беседы с Опрой Меган и Гарри рассекретили пол второго ребенка. Но запомнилось интервью скандальными заявлениями пары, которые повлияли на и без того сложные отношения с королевской семьей.

Что Меган и Гарри рассказали Опре Уинфри. Коротко.

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