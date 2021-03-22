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Як сушити взуття, щоб його не зіпсувати: надійні способи

Сьогодні, 20:23

Як правильно сушити взуття, щоб воно служило довго і мало презентабельний вигляд

Красиво виглядати хочеться в будь-яку погоду – і в сонечко, і під час дощу. Якщо ви пофорсували і прогулялися по калюжах не в гумових чоботях, а в улюблених модних туфлях, то ваше взуття після такого мокрого струсу потребуватиме додаткового догляду. Як правильно сушити взуття, щоб воно не втратило ефектний вигляд і прослужило вам довго, читайте в нашій статті.

А ще в будь-яку погоду не забувайте заглядати в наш календарик і знаходити чудові ідеї подарунків для рідних і близьких людей у свята першого весняного місяця.

  • Лайфхак 1. Як сушити взуття швидко

Як сушити взуття
Як сушити взуття
Фото: Depositphotos

Це той випадок, коли доведеться вибирати: або швидко, або якісно. Найбыльш правильний спосіб просушування взуття – далеко від обігрівальних приладів, відкритого вогню, в добре провітрюваному місці або на сонці. А ось прискорена сушка мокрого взуття на батареї або біля каміна – протипоказана, якщо ви хочете зберегти презентабельність і якість своїх улюблених туфель. Так взуття прогрівається нерівномірно, тріскається, розшаровується і деформується. Порада одна: перед прогулянкою по калюжах обробіть своє взуття водовідштовхувальним засобом. Або ж купіть другу пару на зміну.

  • Лайфхак 2. Як найпростіше висушити мокре взуття

Як сушити взуття
Як сушити взуття
Фото: Depositphotos

Зручний спосіб сушити взуття в домашніх умовах за допомогою спеціальних пристроїв – сушарок у вигляді петель або колодок, які просто вставляються всередину взуття. В цьому випадку воно не деформується, прогрівається рівномірно, проте потребує додаткового часу (зазвичай ніч).

  • Лайфхак 3. Як сушити взуття підручними засобами

Як сушити взуття
Як сушити взуття
Фото: Depositphotos

Якщо спеціальних пристосувань під рукою не виявилося, то сушити взуття, за логікою речей, можна всім, що вбирає вологу. Витягніть устілки – їх-то якраз можна сушити на батареї. Постарайтеся максимально рівномірно розподілити речовину/матеріал по всьому об'єму мокрого взуттія щоб воно не деформувалося. І не забувати періодично міняти. Список підручних гігроскопічних засобів доволі великий:

  • газети – найпопулярніший спосіб;
  • паперові рушники/серветки/туалетний папір;
  • бавовняна тканина і рушники;
  • дитячі підгузники/жіночі прокладки (теж варіант);
  • силікагель;
  • сіль;
  • сухий теплий рис та інші крупи – бажано помістити у тканевий мішечок або шкарпетку;
  • сухий мох – якщо ви опинилися на природі.

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