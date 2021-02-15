Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как скрыть недостатки фигуры: три секрета от ведущего мейковер-шоу "Місія: краса"

Сегодня, 11:51

Стилист уверен, что с помощью одежды можно изменить представление о человеке

Стилист и ведущий мейковер-шоу "Місія: краса" на телеканале "Украина" Ильяс Сахтара подсказал, как с помощью определенных нюансов гардероба скрыть недостатки фигуры и подчеркнуть ее достоинства.

Стилист Ильяс Сахтара
Стилист Ильяс Сахтара
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

С помощью одежды можно изменить представление о человеке, его отношение к себе, а также усовершенствовать образ. Стилист Ильяс Сахтара в каждом сезоне проекта "Місія: краса" делает что-то невероятное: иногда достаточно одной детали – и перед зеркалом уже стоит совершенно другой человек.

Известный стилист хорошо знает, как подчеркнуть красоту женщины. Например, если она считает, что у нее есть лишний вес, стилист рекомендует выбрать черный брючный костюм с белой блузкой. На первый взгляд, ничего необычного, правда? Но очень важны детали гардероба, которые меняют визуальное представление.

Первая деталь – пиджак длиной до середины бедра

Кейт Миддлтон в пиджаке от Philosophy di Lorenzo Serafini
Кейт Миддлтон в пиджаке от Philosophy di Lorenzo Serafini
Фото: Getty Images

Когда появляются лишние килограммы, они почему-то не делают больше на 1-2 размера грудь, а остаются в районе живота и бедер. Но пиджак длиной до середины бедра визуально скроет тяжелую нижнюю часть фигуры. Женщина будет выглядеть куда более стройной.

Вторая деталь – укороченные брюки

Мода 2020 лето
Мода 2020 лето
Фото: Pinterest

Эта модель очень модная и стильная уже не первый год. Но самое главное то, что брючный костюм данного кроя как будто "убирает" лишние цифры веса.

"Укороченные брюки делают фигуру легче", – объяснил стилист "изюминку" этого выбора.

Третья деталь – белая блуза

Белая рубашка – основа женского гардероба
Белая рубашка – основа женского гардероба

Лишний вес нередко "диктует", какие вещи нужно носить, чтобы скрыть размер фигуры. И очень часто они мешковатые и неприметные. Мало кто решается надеть светлую одежду. Но белый цвет освежает образ и делает его более современным и опять же легким.

Что касается обуви, весной желательно выбрать к такому костюму красные или нюдовые туфли. В первом случае благодаря цвету женщина покажет свой темперамент и внутреннюю энергию, во втором – нюдовий цвет поможет визуально "удлинить" ножки.

Если принять во внимание советы стилиста мейковер-шоу "Місія: краса", женщина будет выглядеть… как бабочка. Ее образ визуально станет куда более легким и невесомым. А когда вы видите такое отражение в зеркале, то невольно появляется внутреннее ощущение полета.

Ранее ведущий мейковер-шоу "Місія: краса" рассказал, как "включить" сексуальность и женственность.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Как подруги с разными типами фигурами выглядят в одинаковом нижнем белье (фото) Как 35-летняя Тина Кароль выглядит без макияжа (видео) Азиатская Ким Кардашьян похвасталась пышной грудью в эротическом корсете: фото Смотрите, как выглядят фрики-бодибилдеры (фото)
стиль фигура стройность недостатки
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

«Воет волком»: Исчезнувшая с «1+1» Таран о своем состоянии
«Воет волком»: Исчезнувшая с «1+1» Таран о своем состоянии
Пирожки на кефире жареные на сковороде, рецепт с фото пошагово
Пирожки на кефире жареные на сковороде, рецепт с фото пошагово
"Соня себя исчерпала, безусловно", - Соседов о Ротару
"Соня себя исчерпала, безусловно", - Соседов о Ротару
Андрей Мерзликин шокировал публику
Андрей Мерзликин шокировал публику

Популярные статьи

Сегодня, 11:13Фаново

Сретение Господне : что нельзя делать в этот день

Сегодня, 11:08Вкусно

Как приготовить гречку в мультиварке: 5 рецептов

Сегодня, 10:14Events

Сретение Господне-2021: яркие картинки, открытки и красивые поздравления в стихах

Вчера, 19:02Модно

Два костюма и хиджаб: ТОП-3 наряда Елены Зеленской в ОАЭ

Вчера, 16:42Звездно

"Люблю неистово": Эллерт признался обнаженной Мишиной в любви

Вчера, 13:57Фаново

Сретение Господне у восточных христиан-2021: дата, традиции, приметы

Вчера, 13:32Events

Поздравления с 14 февраля: красивые открытки, лучшие пожелания в прозе и стихах

Вчера, 08:29Events

Лучшие поздравления с днем ангела Валентина: красивые картинки и пожелания

Вчера, 07:17Психо

Гороскоп на неделю 14-20 февраля: все знаки зодиака

13 февраляФаново

Поздравления с Днем святого Валентина: короткие стихи и лучшие валентинки

13 февраляЗвездно

Никита Добрынин и Даша Квиткова узнали пол своего ребенка: трогательное видео

13 февраляEvents

Миссия выполнима: как выбрать подарок на День святого Валентина и не облажаться

13 февраляПсихо

Совместимость знаков зодиака в любви и браке: кто кому подходит

13 февраляПсихо

Гороскоп на сегодня 13 февраля: у Овнов много работы, а Тельцам нельзя лениться

12 февраляВкусно

Как правильно варить яйца: разные способы

12 февраляЗвездно

Виктор Павлик на корпоративе исполнил песню запрещенного в Украине российского исполнителя: видео

Новости партнеров

Мишина ошарашила неожиданным признанием в карете "скорой помощи"
Мишина ошарашила неожиданным признанием в карете "скорой помощи"
Почему Анастасию Волочкову трудно назвать балериной
Почему Анастасию Волочкову трудно назвать балериной
"На Кадырова похож": растолстевший Галустян шокировал поклонников
"На Кадырова похож": растолстевший Галустян шокировал поклонников
Капустный пирог в мультиварке. Проще простого!
Капустный пирог в мультиварке. Проще простого!
СМИ назвали версию гибели звездного стилиста Александра Шевчука
СМИ назвали версию гибели звездного стилиста Александра Шевчука
Почему закладывает уши и как от этого избавиться
Почему закладывает уши и как от этого избавиться
Самые красивые стюардессы мира показали себя в Instagram
Самые красивые стюардессы мира показали себя в Instagram
Кохана Ілона Маска попозувала голяка разом із подругою
Кохана Ілона Маска попозувала голяка разом із подругою

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять