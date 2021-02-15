Как скрыть недостатки фигуры: три секрета от ведущего мейковер-шоу "Місія: краса"

Стилист уверен, что с помощью одежды можно изменить представление о человеке

Стилист и ведущий мейковер-шоу "Місія: краса" на телеканале "Украина" Ильяс Сахтара подсказал, как с помощью определенных нюансов гардероба скрыть недостатки фигуры и подчеркнуть ее достоинства.

Стилист Ильяс Сахтара Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

С помощью одежды можно изменить представление о человеке, его отношение к себе, а также усовершенствовать образ. Стилист Ильяс Сахтара в каждом сезоне проекта "Місія: краса" делает что-то невероятное: иногда достаточно одной детали – и перед зеркалом уже стоит совершенно другой человек.

Известный стилист хорошо знает, как подчеркнуть красоту женщины. Например, если она считает, что у нее есть лишний вес, стилист рекомендует выбрать черный брючный костюм с белой блузкой. На первый взгляд, ничего необычного, правда? Но очень важны детали гардероба, которые меняют визуальное представление.

Первая деталь – пиджак длиной до середины бедра

Кейт Миддлтон в пиджаке от Philosophy di Lorenzo Serafini Фото: Getty Images

Когда появляются лишние килограммы, они почему-то не делают больше на 1-2 размера грудь, а остаются в районе живота и бедер. Но пиджак длиной до середины бедра визуально скроет тяжелую нижнюю часть фигуры. Женщина будет выглядеть куда более стройной.

Вторая деталь – укороченные брюки

Мода 2020 лето Фото: Pinterest

Эта модель очень модная и стильная уже не первый год. Но самое главное то, что брючный костюм данного кроя как будто "убирает" лишние цифры веса.

"Укороченные брюки делают фигуру легче", – объяснил стилист "изюминку" этого выбора.

Третья деталь – белая блуза

Белая рубашка – основа женского гардероба

Лишний вес нередко "диктует", какие вещи нужно носить, чтобы скрыть размер фигуры. И очень часто они мешковатые и неприметные. Мало кто решается надеть светлую одежду. Но белый цвет освежает образ и делает его более современным и опять же легким.

Что касается обуви, весной желательно выбрать к такому костюму красные или нюдовые туфли. В первом случае благодаря цвету женщина покажет свой темперамент и внутреннюю энергию, во втором – нюдовий цвет поможет визуально "удлинить" ножки.

Если принять во внимание советы стилиста мейковер-шоу "Місія: краса", женщина будет выглядеть… как бабочка. Ее образ визуально станет куда более легким и невесомым. А когда вы видите такое отражение в зеркале, то невольно появляется внутреннее ощущение полета.

Ранее ведущий мейковер-шоу "Місія: краса" рассказал, как "включить" сексуальность и женственность.

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