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Простить и забыть: главные анти-тренды 2021 года

Сегодня, 09:00

Рассказываем, от каких вещей давно пора избавиться

Мода, хотя и циклична, но весьма переменчива. Порой за ней бывает сложно уследить. Только вчера шорты-бермуды были главным трендом лета, а сейчас о них и вспоминать не хочется.

Вы уже знаете, как и с чем носить главные цвета этого года, а теперь мы расскажем, какие вещи лучше не надевать в 2021-м. Готовы к ревизии гардероба?

Главные анти-тренды 2021

Брюки paperbag

Штаны со сборками, завышенной талией и ремнем создают эффект широких бедер и выглядят нелепо. Они могут быть узкими или расклешенными, но лучше от этого они не станут.

Фото: Pinterest

К антитренду можно добавить и кожаные брюки, которые вообще не понятно с чем сочетать и куда носить.

Фото: Pinterest

Бермуды

И мы плавно переходим к брюкам-бермудам, которые тоже давно пора забыть. Ровно как и шорты, которые мы упоминали выше.

Фото: Pinterest

А самое мейнстримное комбо вроде кожаных бермуд – буквально главный анти-тренд 2021 года.

Фото: Pinterest

Микро-сумочки

Самый бесполезный аксессуар (если, конечно, туда не помещается ваш мобильный). Странный дизайн, непрактичность и сомнительное дополнение образа.

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Странные каблуки

В прошлом году босоножки с нестандартными каблуками были очень популярными, но этим летом подобная обувь будет восприниматься примерно как кроссовки на танкетке из 2010-го.

Фото: Pinterest

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Фото: Pinterest

Цветочные платья а-ля винтаж

Очень тонкая грань между красотой и безвкусицей – это макси платье в цветочный принт в сочетании с кроссовками и грубой обувью. Именно это мы наблюдали в 2020-м.

Фото: Pinterest

Вообще наряд с объемными рукавами в стиле "тургеневская девушка" понемногу теряет свою актуальность и изюминку.

Фото: Pinterest

Длинные ремни

Еще один аксессуар, который портит образ, если подобрать его неправильно. Но даже если вы умело сочетаете желтый ремень Off White со своим нарядом, все равно будете выглядеть немного по-детски.

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Пуфферы

Объемные куртки – яркий пример, как тренд быстро стал антитрендом. Буквально сезон мы носили эти гигантские стеганные пуфферы, а уже нужно от них избавляться, дабы не выглядеть смешно.

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

P.S. Помните, что можно прислушиваться к советами и чужому мнению, но главное – носить то, что нравится вам и в чем вы себя чувствуете комфортно.

Ранее мы писали, как правильно носить красный цвет в 2021 году.

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