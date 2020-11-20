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Юрий Бардаш о боевых действиях на Донбассе: "Мне пох**"

Сегодня, 16:10

Продюсер, отметим, родом из города Алчевск, Луганская область

Украинский продюсер и бывший участник группы "Грибы" Юрий Бардаш резко высказался о боевых действиях на Донбассе.

В интервью для YouTube-программы "Антиподи" скандальный артист заявил, что ему, мягко говоря, все равно, что сейчас происходит на Востоке. Кстати, Юрий родом из Алчевска, Луганская область.

На вопрос ведущего о том, как Юрий воспринимает военные действия на Востоке Украины, продюсер ответил: "Слушай, что там происходит? Мне пох**, мне главное, чтобы там…Не стреляют уже? Еще стреляют все-таки? Вроде бы Зеленский что-то говорил, что все (решил — Ред). Я не могу ничего сказать. Прикро все это".

Юрий Бардаш
Юрий Бардаш
Фото: YouTube

В интервью коснулись и темы Революции Достоинства. По словам Юрия, он был на Майдане и даже помогал людям, но позже назвал это "ошибкой".

"Может это и не была моя ошибка, но что сейчас мы имеем?" — говорит Бардаш.

При этом Юрий заявил, что любит Украину, ее народ и призывает всех "объединяться и образовываться". Отметим, что в 2019 году Юрий Бардаш был внесен в базу "Миротворца" после интервью, которое он дал российскому журналисту Юрию Дудю.

Напомним, Юрий Бардаш женился во второй раз.

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