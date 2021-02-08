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The Weeknd с сотнями клонов выступил на Супербоуле: как это было (видео)

Сегодня, 10:19

Певец вложил в шоу 7 миллионов долларов из собственного кармана

The Weeknd, он же Абель Тесфайе, выступил минувшим вечером на Супербоуле, где также показали рекламу нового Cadillac с Вайноной Райдер и Тимоти Шаламе. Если вы пропустили грандиозное шоу, сопровождающее финал Кубка НФЛ, смотрите его далее в материале.

The Weeknd позаботился о том, чтобы его выступление запомнилось всем – он вложил в шоу 7 миллионов долларов. Тесфайе был одет в блестящий красный пиджак, черные брюки и туфли – его классический наряд после выхода альбома After Hours в прошлом году.

The Weeknd на Супербоуле
The Weeknd на Супербоуле
Фото: Getty Images

Сначала исполнителя поддерживал большой хор, одетый в белые мантии и светящиеся маски. Трибуны, за которыми стояли вокалисты, выглядели как освещенный городской пейзаж.

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Выступление Викенда началось с хита Starboy, а закончилось самым популярным синглом 2020 года – Blinding Lights.

The Weeknd на Супербоуле
The Weeknd на Супербоуле
Фото: Getty Images

Треклист выступления The Weeknd в перерыве Супербоула выглядел так:

  • Call Out My Nme
  • Starboy
  • The Hills
  • Can’t Feel My Face
  • I Feel It Coming
  • Save Your Tears
  • Earned It
  • House of Balloons/Glass Table Girls
  • Blinding Lights

Во время исполнения Blinding Lights The Weeknd вышел на поле с сотнями своих "клонов" – одетых в такой же красный пиджак и с перемотанными лицами – каким он появлялся в последних клипах и в промо в поддержку своего последнего альбома.

The Weeknd на Супербоуле
The Weeknd на Супербоуле
Фото: Getty Images

Ранее в интервью Variety певец признался, что таким внешним видом он пытается отразить "абсурдную культуру голливудских звезд", которые меняют свое лицо, чтобы нравиться всем и стать популярнее.

Смотрите полное выступление The Weeknd на Супербоуле:

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