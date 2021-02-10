Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Алина Гросу о романе с российским актером: "Ответ не очевиден?"

Сегодня, 09:40

Певица ответила на вопросы поклонников

Украинская певица Алина Гросу, которая засыпала Сеть общими фото с российским актером Романом Полянским, прокомментировала их возможный роман.

В Instastories Алина дала неоднозначный ответ на вопрос об отношениях с Романом.

"Вы с Романом пара?" – написала одна из подписчиц Алины.

"Ответ не очевиден?" – отреагировала Гросу. Она также добавила новое черно-белое фото с Полянским.

К слову, фотосессия с любимым человеком – отличная идея для подарка ко Дню всех влюбленных. Узнайте, что еще можно подарить любимому человеку на День святого Валентина.

Скриншот: instagram.com/alina_grosu

Отметим, что ранее Алина опубликовала целую серию фото с Романом и в описании объявила о будущей премьере песни "Полотенце". Гросу также добавила, что это будет дуэт.

Алина Гросу и Роман Полянский
Алина Гросу и Роман Полянский
Фото: instagram.com/alina_grosu

Напомним, что слухи о романе Алины Гросу и Романа Полянского появились в январе, когда они вместе отправились на отдых.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Звезда сериала "Большая маленькая ложь" Шейлин Вудли выходит замуж Ольга Горбачева восхитила "горячим" фото с Юрием Никитиным Квартира в 20 лет и показ Victoria’s Secret: что известно о девушке "Холостяка" Макса Михайлюка
Алина Гросу романы звезд
Реклама

Новости партнеров

Нежный, как крем. Как приготовить медовик
Нежный, как крем. Как приготовить медовик
Дженнифер Энистон в бикини сфотографировалась в ванной
Дженнифер Энистон в бикини сфотографировалась в ванной
Тіна Кароль показала, як розчищала свій двір від снігу
Тіна Кароль показала, як розчищала свій двір від снігу
16-летняя дочь Оли Поляковой показала фигуру в бикини
16-летняя дочь Оли Поляковой показала фигуру в бикини

Популярные статьи

Вчера, 19:07Звездно

Филипп Киркоров перестал носить парики. В Сети обсуждают новый имидж певца

Вчера, 17:32Вкусно

Пельмени, мандарины и сладости: что едят китайцы на Новый год

Вчера, 15:17Психо

Как провести 14 февраля, если вы одиноки

Вчера, 15:05Звездно

Григория Чапкиса срочно госпитализировали. Хореографу тяжело дышать и ходить

Вчера, 10:41Звездно

Соломия Витвицкая разводится с супругом после 8 лет брака

Вчера, 10:07Звездно

Андрей Данилко заявил, что из-за шоу "Маска" намерен обратиться к врачу

Вчера, 05:37Психо

Гороскоп на сегодня 9 февраля: Овнам нужно быть активнее, а Тельцы получат шанс стать богаче

8 февраляВкусно

Как правильно варить булгур на плите

8 февраляЗдорово

Как защитить лицо от мороза: 8 правил

8 февраляЗвездно

"Понюхай мою макушку": Эллерт потроллил Мишину на отдыхе в Доминикане

8 февраляЗвездно

Поклонники раскритиковали новые фото Сумской: "Перестаете быть похожей на себя"

8 февраляЗвездно

Иосифа Пригожина экстренно госпитализировали в Дубае: "Болезнь развивалась по самому плохому сценарию"

8 февраляЗвездно

Тина Кароль ответила Оле Поляковой, которая назвала ее "плакальщицей на похоронах"

8 февраляФаново

Мать потеряла дар речи, когда ее сын привел "друга" из леса (фото)

8 февраляПсихо

Гороскоп на сегодня 8 февраля: Козерогам нельзя лениться, а Водолеям нужно действовать самостоятельно

7 февраляЗвездно

Квартира в 20 лет и показ Victoria’s Secret: что известно о девушке "Холостяка" Макса Михайлюка

Новости партнеров

Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Пьяная вишня. Рецепт любимого шоколадного торта Лизы Глинской
Пьяная вишня. Рецепт любимого шоколадного торта Лизы Глинской
Дженнифер Энистон в бикини сфотографировалась в ванной
Дженнифер Энистон в бикини сфотографировалась в ванной
Тина Кароль снялась в соблазнительной фотосессии
Тина Кароль снялась в соблазнительной фотосессии
Як смачно приготувати картопляне пюре: простий рецепт
Як смачно приготувати картопляне пюре: простий рецепт
С ума сойти: Каменских опубликовала обнаженное селфи
С ума сойти: Каменских опубликовала обнаженное селфи
Что делать, если содрал родинку. И может ли это вызвать рак?
Что делать, если содрал родинку. И может ли это вызвать рак?
Самые обидчивые знаки Зодиака: на что они обижаются
Самые обидчивые знаки Зодиака: на что они обижаются

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять