Ток-шоу "Говорить Україна" разберется, причастна ли мать к смерти своей новорожденной дочери

В родном селе девушки жители убеждены, что она сама убила ребенка

В эксклюзивном выпуске ток-шоу "Говорить Україна" с ведущим Алексеем Сухановым, который зрители увидят на телеканале "Украина" в понедельник, 8 февраля в 20:10, откроются подробности скандала, который произошел в Полтавской области.

20-летняя Алина на восьмом месяце беременности пошла в два часа ночи в туалет и дальше, по ее словам, ребенок просто выпал из нее в мусорное ведро. Растерянная роженица не знала, что делать. По словам Алины, ребенок уже родился мертвым. Ее родители в это время спали в соседней комнате и ничего не слышали, только утром вызвали скорую и девушке оказали медицинскую помощь. Как младенец оказался в ведре? Родился ли живым? Кто может быть причастным к трагедии – об этом первыми узнали журналисты ток-шоу "Говорить Украина".

Алексей Суханов Фото: пресс-служба

Алина уверяет, что ждала ребенка. С подругой ходила к врачу, который сказал, что у нее должна была родиться девочка. Но однажды ночью, когда пошла в туалет, поняла, что младенец просто из нее выпал мертвым. Отец новорожденного ребенка отказался от него еще во время беременности Алины. Ее подруга утверждает, что ребенок был желанным и его ждала семья Алины.

"Я обратилась в ток-шоу, ведь убеждена, что подруга не виновна в смерти ребенка, но ей грозит опасность от односельчан. Мне первой позвонили соседи и сказали о том, что случилось. Позже Алина рассказала, что ребенок родился мертвым", – делится подруга Алины.

Теперь в селе, где живет роженица, соседи настроены на самосуд, ведь убеждены, что именно Алина убила ребенка. Поэтому женщине угрожают расправой.

Акушер-гинеколог, психолог и другие эксперты решили разобраться в деле и лично услышать от Алины историю трагической ночи.

"Рождение ребенка – ответственность не только беременной, но и всей семьи! Если женщина ожидает ребенка, то любая критическая или не привычная ситуация требует немедленной реакции – звать на помощь и привлекать медиков", – уверен ведущий ток-шоу Алексей Суханов.

Ведущий Алексей Суханов Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Что написано в свидетельстве о смерти ребенка и что покажет тест на полиграфе, который прошла Алина, станет известно в студии "Говорить Україна".

Смотрите ток-шоу "Говорить Україна" с Алексеем Сухановым на телеканале "Украина" по будням в 20:10!

Ранее сообщалось о премьере нового мистического сериала с Даной Абызовой в главной роли.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться