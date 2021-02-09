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Алина Гросу подогрела слухи о романе с российским актером: фото

Сегодня, 18:00

Певица опубликовала новые совместные фото

Алина Гросу, которая недавно повторила образ из клипа "Бджілка", подогрела слухи о романе с актером Романом Полянским. У себя в Instagram певица опубликовала романтические фото.

Будут Алина и Роман праздновать День святого Валентина вместе пока неизвестно, а вот для тех, у кого уже есть любимый человек, мы подготовили несколько идей, как отметить 14 февраля.

Певица поделилась кадрами из совместной фотосессии с актером. Но снимки Алина сопроводила подписью о том, что через несколько дней премьера новой песни.

Алина Гросу и Роман Полянский
Алина Гросу и Роман Полянский
Фото: instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу и Роман Полянский
Алина Гросу и Роман Полянский
Фото: instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу и Роман Полянский
Алина Гросу и Роман Полянский
Фото: instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу и Роман Полянский
Алина Гросу и Роман Полянский
Фото: instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу и Роман Полянский
Алина Гросу и Роман Полянский
Фото: instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу и Роман Полянский
Алина Гросу и Роман Полянский
Фото: instagram.com/alina_grosu

Правда, поклонников больше волнует не новый трек певицы, а ее личная жизнь. В комментариях только и пишут о том, что Гросу и Полянский красивая пара.

"Какая вы красивая пара. Может вы уже наконец то поженитесь", Они будут вместе , я знаю", "Жду свадьбы", "Балдею. Ну вы так классно смотритесь вместе", – пишут подписчики в комментариях.

Напомним, что слухи о романе Алиной Гросу и Романа Полянского появились в январе, когда пара вместе отправилась на отдых.

Ранее Алина Гросу рассказала о разводе.

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