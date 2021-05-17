TAYANNA стала глашатаем от Украины на Евровидении: что это означает и кто был до нее
В финале конкурса, 22 мая, певица объявит результаты голосования национального жюри Украины
TAYANNA – певица, композитор и участница национального отбора на "Евровидение" в 2017 и 2018 годах. И в этом году именно она будет объявлять оценки профессионального жюри от Украины в финале "Евровидения-2021", который состоится 22 мая. Об этом сообщает Суспільне.
Кроме телезрителей, которые голосуют за понравившегося представителя, в каждой стране-участнице есть профессиональное жюри. Члены жюри оценивают выступления каждого из участников и выставляют баллы. Полученные баллы оглашаются специальными представителями страны (так называемыми глашатаями) в прямом эфире в ходе телетрансляции "Евровидения".
Предлагаем узнать, кому доставалась такая ответственная роль до певицы TAYANNA.
2004 год – Павел Шилько, более известный как DJ Паша, популярный украинский радио- и телеведущий, музыкант, гендиректор Gala Radio и премии YUNA.
2005 год – Мария Орлова, телеведущая.
2006 год – Игорь Посыпайко, шоумен, продюсер и телеведущий.
2007 год – Екатерина Осадчая, телеведущая.
2008 и 2009 годы – Марыся Горобец, телеведущая.
2010 год – Ирина Журавская, модель, "Мисс Украина 2010".
2011 год – Руслана, певица, победительница "Евровидения-2004".
2012 и 2013 годы – Алексей Матиас, певец.
2014 и 2017 годы – Злата Огневич, певица, представительница Украины на "Евровидении" в 2013 году.
2015 год – Украина не принимала участие в конкурсе.
2016 год – Верка Сердючка.
2018 год – Наталья Жижченко, солистка ONUKA.
2019 год – Украина не принимала участие в конкурсе.
Напомним, песенный конкурс "Евровидение-2021" пройдет 18, 20 и 22 мая в Роттердаме. Ранее мы собрали первые скандалы на "Евровидении-2021".
Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021
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