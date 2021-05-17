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TAYANNA стала глашатаем от Украины на Евровидении: что это означает и кто был до нее

Сегодня, 19:21

В финале конкурса, 22 мая, певица объявит результаты голосования национального жюри Украины

TAYANNA
TAYANNA
Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

TAYANNA – певица, композитор и участница национального отбора на "Евровидение" в 2017 и 2018 годах. И в этом году именно она будет объявлять оценки профессионального жюри от Украины в финале "Евровидения-2021", который состоится 22 мая. Об этом сообщает Суспільне.

Что это значит – быть глашатаем на Евровидении?

Кроме телезрителей, которые голосуют за понравившегося представителя, в каждой стране-участнице есть профессиональное жюри. Члены жюри оценивают выступления каждого из участников и выставляют баллы. Полученные баллы оглашаются специальными представителями страны (так называемыми глашатаями) в прямом эфире в ходе телетрансляции "Евровидения".

Злата Огневич была глашатаем от Украины в 2014 и 2017 годах
Злата Огневич была глашатаем от Украины в 2014 и 2017 годах
Фото: Скриншот из YouTube

Глашатаи от Украины

Предлагаем узнать, кому доставалась такая ответственная роль до певицы TAYANNA.

2004 год – Павел Шилько, более известный как DJ Паша, популярный украинский радио- и телеведущий, музыкант, гендиректор Gala Radio и премии YUNA.

2005 год – Мария Орлова, телеведущая.

2006 год – Игорь Посыпайко, шоумен, продюсер и телеведущий.

2007 год – Екатерина Осадчая, телеведущая.

Катя Осадчая
Катя Осадчая
Фото: instagram.com/svitsketv

2008 и 2009 годы – Марыся Горобец, телеведущая.

2010 год – Ирина Журавская, модель, "Мисс Украина 2010".

2011 год – Руслана, певица, победительница "Евровидения-2004".

Певица Руслана
Певица Руслана
Фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko

2012 и 2013 годы – Алексей Матиас, певец.

2014 и 2017 годы – Злата Огневич, певица, представительница Украины на "Евровидении" в 2013 году.

2015 год – Украина не принимала участие в конкурсе.

2016 год – Верка Сердючка.

2018 год – Наталья Жижченко, солистка ONUKA.

Лидер украинской группы ONUKA Ната Жижченко
Лидер украинской группы ONUKA Ната Жижченко
Фото: instagram.com/onukaofficial

2019 год – Украина не принимала участие в конкурсе.

Напомним, песенный конкурс "Евровидение-2021" пройдет 18, 20 и 22 мая в Роттердаме. Ранее мы собрали первые скандалы на "Евровидении-2021".

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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