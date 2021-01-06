Поклонники заподозрили, что Ксения Мишина делала пластику
В Сети появилось фото актрисы в юности
Актрису и главную героиню шоу "Холостячка" Ксению Мишину заподозрили в пластике. Поводом для слухов стало фото опубликованное на фан-странице в Instagram.
Поклонники нашли старые снимки победителя "Холостячки" Александра Эллерта и Ксении Мишиной. Многие не узнали актрису.
Поклонники отметила, что артистка сейчас очень изменилась. "Это не Ксюша", "Она очень изменилась", "Ксюша другой человек" – написали в Сети. Некоторые предположили, что Ксения все-таки обращалась к пластическим хирургам, хоть сама это отрицает.
Ранее мы рассказывали, как Ксения Мишина и Александр Эллерт скрывали свой роман.
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