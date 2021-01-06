Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Поклонники заподозрили, что Ксения Мишина делала пластику

Сегодня, 13:55

В Сети появилось фото актрисы в юности

Актрису и главную героиню шоу "Холостячка" Ксению Мишину заподозрили в пластике. Поводом для слухов стало фото опубликованное на фан-странице в Instagram.

Поклонники нашли старые снимки победителя "Холостячки" Александра Эллерта и Ксении Мишиной. Многие не узнали актрису.

Ксения Мишина и Александр Эллерт в юности
Ксения Мишина и Александр Эллерт в юности
Фото: instagram.com/kholostyachka.ua

Поклонники отметила, что артистка сейчас очень изменилась. "Это не Ксюша", "Она очень изменилась", "Ксюша другой человек" – написали в Сети. Некоторые предположили, что Ксения все-таки обращалась к пластическим хирургам, хоть сама это отрицает.

Ранее мы рассказывали, как Ксения Мишина и Александр Эллерт скрывали свой роман.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Ксения Мишина Холостячка
Источник: instagram.com/kholostyachka.ua
Реклама

Новости партнеров

Картошка с мясом по французски в духовке
Картошка с мясом по французски в духовке
Чемпионка мира из Украины похвасталась идеальным телом в бикини
Чемпионка мира из Украины похвасталась идеальным телом в бикини
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Оладьи с капустой: рецепт от Евгения Клопотенко
Оладьи с капустой: рецепт от Евгения Клопотенко

Популярные статьи

Сегодня, 11:14Food

Самый простой рецепт кутьи: как приготовить на Рождество

Сегодня, 10:54Events

Рождество-2021: действенные ритуалы и обряды праздника

Сегодня, 10:26Events

До какого числа носят вечерю на Рождество

Сегодня, 09:43Fun

Колядки и щедривки: тексты самых популярных песен

Вчера, 22:17Fun

Лучшие колядки на русском языке: самые популярные стихи

Вчера, 19:16Events

Характеристика знаков зодиака по месяцам и числам

Вчера, 14:15Fun

Лучшие колядки на Рождество-2021: большой выбор текстов

Вчера, 12:15Fun

Гадания на Рождество-2021 дома: как и когда гадать

Вчера, 11:31Food

Что приготовить на ужин на Рождество: рецепты праздничных блюд

4 январяFun

Лучшие колядки-2021 на украинском языке

4 январяEvents

Рождество Христово: дата, история, традиции и приметы

4 январяFood

Что приготовить на Святой вечер: 12 постных блюд для праздничного стола

4 январяFood

Меню на Рождество: лучшие рецепты праздничных блюд

4 январяFood

Как приготовить кутью на Святой вечер

4 январяШоу-бизнес

Без ресниц и бровей: Алла Пугачева показала, как она выглядит сейчас

4 январяEvents

Как правильно колядовать, посевать и щедровать

Новости партнеров

Как выглядят жены и девушки футболистов киевского "Динамо". Видео
Как выглядят жены и девушки футболистов киевского "Динамо". Видео
"Где трусы?": скандальная Регина Тодоренко показала "голое" фото
"Где трусы?": скандальная Регина Тодоренко показала "голое" фото
Главная красотка украинской легкой атлетики!
Главная красотка украинской легкой атлетики!
Очаровательная жена лучшего бомбардира в Серии А. Фото
Очаровательная жена лучшего бомбардира в Серии А. Фото
Торт Муравейник из печенья со сгущенкой: рецепт с фото пошагово
Торт Муравейник из печенья со сгущенкой: рецепт с фото пошагово
Салат Невеста с копченой курицей и плавленным сыром: рецепт
Салат Невеста с копченой курицей и плавленным сыром: рецепт
Квашеная капуста: рецепт от Евгения Клопотенко
Квашеная капуста: рецепт от Евгения Клопотенко
Торт "Бите скло" - як приготувати ніжний і яскравий десерт
Торт "Бите скло" - як приготувати ніжний і яскравий десерт

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять