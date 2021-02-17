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Сергей Бабкин показал первое фото без очков после операции

Сегодня, 17:21

Артист снова улетел в Вену со своей женой

Музыкант Сергей Бабкин, который ранее делал селфи в клинике в очках, показал как выглядит его глаз после операции. Артист сфотографировался вместе со своей супругой, Снежаной Бабкиной в аэропорту "Борисполь" перед вылетом.

На снимке, опубликованном в Instagram, Сергей и Снежана позируют в респираторах, сидя в самолете. Сегодня звездная пара отправилась в Вену, где Сергею будут делать операцию на второй глаз.

Судя по подписи к фотографии, у музыканта бодрый настрой.

"И снова Моцарт! И снова Вена!", – написал музыкант.

Сергей Бабкин и Снежана Бабкина в самолете
Сергей Бабкин и Снежана Бабкина в самолете
Фото: instagram.com/babkin_official

А на снимке Instagramstories артист позировал без маски с подушками для шеи в руках.

Скриншот Instagram

Ранее Снежана Бабкина рассказала, как ее супруг чувствует себя после операции.

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