Сергею Бабкину сделали первую операцию в Австрии: фото артиста из клиники

Через три недели артист снова должен будет прилететь в Вену

Несколько дней назад украинский певец Сергей Бабкин прилетел в Вену, столицу Австрии, для операции. Напомним, артист признался, что врачи сообщили ему о серьезной болезни глаз, а в Украине пока нет нужного оборудования и лекарств.

Снежана Бабкина опубликовала первое фото Сергея после операции и поблагодарила всех за поддержку.

Бабкина разместила в Instastories скриншот переписки с Сергеем. На нем видно, как артист в защитных очках и маске отправил видеосообщение супруге. Она также сообщила, что через три недели им снова придется прилететь в Вену, чтобы провести операцию на втором глазу, так как за один раз оба глаза прооперировать было невозможно.

Скриншот: instagram.com/snezhana_babkina

Вот, что ранее Бабкин писал о своем заболевании:

"Неделю назад я узнал, что у меня очень редкое заболевание глаз. Это заболевание встречается раз на миллион! Врач сказал так: "Воспаление задней стенки глаз, отслоение сетчатки, прохождение жидкости, 70% вашего центрального зрения уже нет, вы слепнете, Сергей", – поделился Сергей.

Напомним, что ранее супруга Сергея Бабкина назвала причину потери зрения музыкантом.

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