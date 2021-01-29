16-летняя школьница потратила 17 миллионов гривен ради идеальной красоты (фото)

Девушка уже стала звездой интернета

16-летняя школьница из Китая по имени Чжоу Чуна за последние три года сделала больше сотни косметических процедур.

Девушка несколько раз вкалывала себе филлеры, делала липосакцию, ринопластику, коррекцию ушного хряща, обзавелась "глазами Барби" и грудными имплантами. На все это ушло порядка четырех миллионов юаней (17,5 млн гривен).

Благодаря необычной внешности китаянке удалось стать звездой интернета. Сейчас в китайской соцсети Sina Weibo на нее подписано больше 300 тысяч человек. В беседах со своими подписчиками Чжоу всегда рассказывает, что раньше была "очень уродливой".

"Я никогда не останусь довольна своей внешностью. Кто-то однажды спросил меня, жалею ли я о своих пластических операциях. Нет, я сожалею лишь о том, что не начала их раньше", – утверждает Чжоу Чуна.

К слову, частые косметические процедуры стали причиной возникновения у блогерши проблем со здоровьем. Из-за липосакции кожа девушки стала обвисать, а частые разрезы привели к образованию рубцов. Но больше всего ее беспокоят провалы памяти. Врачи предполагают, что причиной этого стала частая анестезия.

Тем не менее Чуна не собирается отказываться от своей разрушительной привычки.

Напомним, 61-летний Рольф Бухгольц из города Дортмунд (Германия) побил два мировых рекорда и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Мужчину из-за необычной внешности называют "самым страшным в мире".

Смотрите также видео: самые абсурдные тренды современной пластической хирургии

Кроме этого, ранее мы рассказывали о судьбе мужчины, который отрезал себе уши и гениталии, чтобы стать рептоидом.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться