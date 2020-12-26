После измены Тарзана Королева записала с ним совместный трек
Супруги опровергли слухи о своем расставании
"Огнем любви гори" – поется в новой песне Наташи Королевой, которую она записала со своим мужем Сергеем Глушко после скандала. Напомним, что недавно Тарзан официально признался в измене своей звездной супруге.
После громкой новости об измене Сергея в Сети начали ходить слухи, что Королева разведется с благоверным. Однако, судя по всему, это не так. Пара справилась с непростым эпизодом и даже выпустила совместный трек.
На своей странице в Instagram Глушко опубликовал отрывок свежей композиции.
А вот и полная версия песни Наташи Королевой и Тарзана:
Совсем недавно сообщалось, что российский певец Николай Басков проговорился о разводе Королевой и Тарзана.
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