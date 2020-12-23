Сын Наташи Королевой встречается с танцовщицей на пилоне
Роман молодых людей длится уже несколько месяцев
Пока в Сети ходят слухи о разводе Наташи Королевой и Тарзана, у их сын Архипа новая любовь. Уже несколько месяцев сын Королевой встречается с танцовщицей по имени Мелисса Фокс. На своей страничке в Instagram девушка делится совместными фото.
Известно, что Мелисса на два года старше Архипа – ей 20, ему – 18. Она занимается Pole Dance, как и сын звездной пары. Также девушка любит провокационные фотосессии.
На одном из фото подписчики заметили на безымянных пальцах правой руки золотые колечки, напоминающие обручальные. Пара никак прокомментировала вопросы о свадьбе.
Как известно, ранее сын Наташи Королевой встречался с 23-летней участницей "Дома-2" Марией Слугиной.
Ранее мы рассказывали, что поклонники Наташи Королевой сравнили ее новую прическу со стрижкой юного Джастина Тимберлейка.
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