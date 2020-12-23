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Сын Наташи Королевой встречается с танцовщицей на пилоне

Сегодня, 10:53

Роман молодых людей длится уже несколько месяцев

Пока в Сети ходят слухи о разводе Наташи Королевой и Тарзана, у их сын Архипа новая любовь. Уже несколько месяцев сын Королевой встречается с танцовщицей по имени Мелисса Фокс. На своей страничке в Instagram девушка делится совместными фото.

Известно, что Мелисса на два года старше Архипа – ей 20, ему – 18. Она занимается Pole Dance, как и сын звездной пары. Также девушка любит провокационные фотосессии.

Мелисса – девушка сына Наташи Королевой Архипа
Мелисса – девушка сына Наташи Королевой Архипа
Фото: instagram.com/melissa_foxs_

Мелисса – девушка сына Наташи Королевой Архипа
Мелисса – девушка сына Наташи Королевой Архипа
Фото: instagram.com/melissa_foxs_

Сын Наташи Королевой Архип и его девушка
Сын Наташи Королевой Архип и его девушка
Фото: instagram.com/melissa_foxs_

Сын Наташи Королевой Архип и его девушка
Сын Наташи Королевой Архип и его девушка
Фото: instagram.com/melissa_foxs_

Сын Наташи Королевой Архип и его девушка
Сын Наташи Королевой Архип и его девушка
Фото: instagram.com/melissa_foxs_

На одном из фото подписчики заметили на безымянных пальцах правой руки золотые колечки, напоминающие обручальные. Пара никак прокомментировала вопросы о свадьбе.

Сын Наташи Королевой Архип и его девушка
Сын Наташи Королевой Архип и его девушка
Фото: instagram.com/melissa_foxs_

Как известно, ранее сын Наташи Королевой встречался с 23-летней участницей "Дома-2" Марией Слугиной.

Ранее мы рассказывали, что поклонники Наташи Королевой сравнили ее новую прическу со стрижкой юного Джастина Тимберлейка.

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Источник: instagram.com/melissa_foxs_
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