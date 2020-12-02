Что известно о церемонии "Оскар-2021": формат, даты, потенциальные претенденты

93-я церемония награждения будет особенной

В 2021 году "Оскар" войдет в историю как первая церемония награждения в эпоху пандемии. Впервые за 40 лет изменена дата проведения мероприятия и церемония перенесена на несколько месяцев.

"Оскар" переживает ряд изменений. Недавно были введены новые стандарты отбора фильмов, которые всколыхнули всю киноиндустрию – они начнут действовать с 2024 года. Но сейчас все интересуются вопросом – каким будет "Оскар-2021"? Рассказываем, что на сегодня известно о датах, формате церемонии и прогнозах победителей.

"Оскар-2016" Фото: Getty Images

Когда состоится "Оскар-2021"

В этом году и "Золотой глобус", и "Оскар" перенесли на несколько месяцев вперед. Вместо 28 февраля, 93-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 25 апреля 2021 года.

Дело в том, что такое изменение даты проведения церемонии позволит кинематографистам успеть выпустить свои фильмы и бороться с ними за победу. Конечный термин подачи фильмов на "Оскар" – 28 февраля.

Формат церемонии "Оскар" в 2021 году

Претендентам на главную кинопремию мира придется отказаться от своих пижамных нарядов и уже родной Zoom-платформы и облачиться в торжественные наряды. Академия кинематографических искусств и наук сообщила изданию Variety, что "Оскар-2021" не планируют проводить в виртуальном режиме. Так что это будет традиционная церемония с красной дорожкой и остальными атрибутами.

Академия перенесла церемонию "Оскар" в этом году в надежде, что к апрелю уже откроются кинотеатры, что позволит большему количеству фильмов соревноваться за победу. Но теперь, даже если кинотеатры не откроются, организаторы "Оскара" планируют все равно сконцентрироваться на живом мероприятии, сохраняя традицию. В любом случае этот вопрос еще открыт: кинотеатр "Долби" рассчитан на 3400 мест, но сможет ли такое количество людей находиться вместе во время пандемии?

Брэдли Купер и Леди Гага Фото: AFP

Где состоится церемония "Оскар-2021"

Театр "Долби", расположенный в Лос-Анджелесе является неизменной локацией проведения церемонии вручения премии "Оскар". Тетр открыт с 2001 года.

Когда объявят номинантов на "Оскар-2021"

Как сообщается в календаре Академии на сайте "Оскара", номинанты будут объявлены уже 15 марта 2021 года. До этого, 9 февраля будет объявлен шорт-лист номинантов на премию, а финальное голосование пройдет с 15 по 20 апреля.

92-я церемония вручения премии "Оскар", театр "Долби" Фото: Getty Images

Потенциальные претенденты на "Оскар-2021"

Прогнозы на "Оскар" начали делать еще летом и с тех пор они регулярно обновляются, ведь ситуация с кинотеатрами, отменой и перенесением премьер фильмов до сих пор неоднозначная. Пандемия продолжается, а кинозалы по всему миру либо закрыты, либо не пользуются прежним спросом. К счастью, Академия разрешила допускать проекты стриминг-сервисов, как например Netflix, на "Оскар", с условием, что продюсеры докажут, что эти фильмы планировались к выходу на большой экран.

Сейчас уже можно выделить нескольких явных претендентов на "Оскар" в 2021 году.

Так, журналисты издания Variety выделили такие картины, которые могут получить "Оскар" в номинации "Лучший фильм".

Фильм "Земля кочевников" Хлои Чжао, который победил на Венецианском кинофестивале.

Драма режиссера Дэвида Финчера – "Манк" о сценаристе культового фильма "Гражданин Кейн".

Фильм Аарона Соркина "Дело чикагской семерки" о протестах против войны во Вьетнаме.

Триллер с Кэри Маллиган в главной роли – "Девушка, подающая надежды"

"Выпускной" Райана Мерфи с Николь Кидман и Мерил Стрип в главных ролях

"Довод" ("Тенет") Кристофера Нолана

"Пятеро одной крови" Спайка Ли

Кадр из фильма Nomadland Фото: labiennale.org

Что касается номинации "Лучшая режиссура", среди потенциальных претендентов: Хлоя Чжао, Дэвид Финчер, Реджина Кинг, Ли Исаак Чанг, Шака Кинг, Аарон Соркин, Флориан Зеллер.

В номинации "Лучший актер" за победу могут посоревноваться:

Чедвик Боузман (посмертно – "Ма Рейни: Мать блюза")

Бенн Аффлек ("Вне игры")

Энтони Хопкинс ("Отец")

Делрой Линдо ("Пятеро одной крови")

Гэри Олдман ("Манк")

Фото: Getty Images

Что касается претенденток в номинации "Лучшая актриса", наиболее очевидные пока такие варианты:

Ванесса Кирби ("Фрагменты женщины" – актриса получила награду на Венецианском кинофестивале)

Фрэнсис Макдормэнд ("Земля кочевников")

Виола Дэвис (Ma Rainey's Black Bottom ("Черное дно")

Кэри Маллиган ("Девушка, подающая надежды")

Мерил Стрип ("Выпускной")

Зендая ("Малкольм и Мари")

Кадр из фильма "Фрагменты женщины" Фото: labiennale.org

Украина на "Оскаре-2021"

Фильм "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича был выбран Украинским Оскаровским комитетом в качестве национального претендента на "Оскар".

События фильма разворачиваются в 2025 году, после будущей победы Украины в войне с Россией. Оккупированный Донбасс возвращен в состав страны, но его территории признаны непригодными для проживания. Однако на фоне опустошения рождается новая любовь.

Продюсер киноленты Владимир Яценко рассказал нам, чем понравится фильм зрителям.

Кадр из фильма "Атлантида" Фото: arthousetraffic.com

Ранее мы рассказали о пути фильма "Атлантида" от Венецианского кинофестиваля к "Оскару".

Все подробности в спецтеме Оскар: все о кинопремии

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