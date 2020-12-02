Что известно о церемонии "Оскар-2021": формат, даты, потенциальные претенденты
93-я церемония награждения будет особенной
В 2021 году "Оскар" войдет в историю как первая церемония награждения в эпоху пандемии. Впервые за 40 лет изменена дата проведения мероприятия и церемония перенесена на несколько месяцев.
"Оскар" переживает ряд изменений. Недавно были введены новые стандарты отбора фильмов, которые всколыхнули всю киноиндустрию – они начнут действовать с 2024 года. Но сейчас все интересуются вопросом – каким будет "Оскар-2021"? Рассказываем, что на сегодня известно о датах, формате церемонии и прогнозах победителей.
В этом году и "Золотой глобус", и "Оскар" перенесли на несколько месяцев вперед. Вместо 28 февраля, 93-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 25 апреля 2021 года.
Дело в том, что такое изменение даты проведения церемонии позволит кинематографистам успеть выпустить свои фильмы и бороться с ними за победу. Конечный термин подачи фильмов на "Оскар" – 28 февраля.
Претендентам на главную кинопремию мира придется отказаться от своих пижамных нарядов и уже родной Zoom-платформы и облачиться в торжественные наряды. Академия кинематографических искусств и наук сообщила изданию Variety, что "Оскар-2021" не планируют проводить в виртуальном режиме. Так что это будет традиционная церемония с красной дорожкой и остальными атрибутами.
Академия перенесла церемонию "Оскар" в этом году в надежде, что к апрелю уже откроются кинотеатры, что позволит большему количеству фильмов соревноваться за победу. Но теперь, даже если кинотеатры не откроются, организаторы "Оскара" планируют все равно сконцентрироваться на живом мероприятии, сохраняя традицию. В любом случае этот вопрос еще открыт: кинотеатр "Долби" рассчитан на 3400 мест, но сможет ли такое количество людей находиться вместе во время пандемии?
Театр "Долби", расположенный в Лос-Анджелесе является неизменной локацией проведения церемонии вручения премии "Оскар". Тетр открыт с 2001 года.
Как сообщается в календаре Академии на сайте "Оскара", номинанты будут объявлены уже 15 марта 2021 года. До этого, 9 февраля будет объявлен шорт-лист номинантов на премию, а финальное голосование пройдет с 15 по 20 апреля.
Прогнозы на "Оскар" начали делать еще летом и с тех пор они регулярно обновляются, ведь ситуация с кинотеатрами, отменой и перенесением премьер фильмов до сих пор неоднозначная. Пандемия продолжается, а кинозалы по всему миру либо закрыты, либо не пользуются прежним спросом. К счастью, Академия разрешила допускать проекты стриминг-сервисов, как например Netflix, на "Оскар", с условием, что продюсеры докажут, что эти фильмы планировались к выходу на большой экран.
Сейчас уже можно выделить нескольких явных претендентов на "Оскар" в 2021 году.
Так, журналисты издания Variety выделили такие картины, которые могут получить "Оскар" в номинации "Лучший фильм".
- Фильм "Земля кочевников" Хлои Чжао, который победил на Венецианском кинофестивале.
- Драма режиссера Дэвида Финчера – "Манк" о сценаристе культового фильма "Гражданин Кейн".
- Фильм Аарона Соркина "Дело чикагской семерки" о протестах против войны во Вьетнаме.
- Триллер с Кэри Маллиган в главной роли – "Девушка, подающая надежды"
- "Выпускной" Райана Мерфи с Николь Кидман и Мерил Стрип в главных ролях
- "Довод" ("Тенет") Кристофера Нолана
- "Пятеро одной крови" Спайка Ли
Что касается номинации "Лучшая режиссура", среди потенциальных претендентов: Хлоя Чжао, Дэвид Финчер, Реджина Кинг, Ли Исаак Чанг, Шака Кинг, Аарон Соркин, Флориан Зеллер.
В номинации "Лучший актер" за победу могут посоревноваться:
- Чедвик Боузман (посмертно – "Ма Рейни: Мать блюза")
- Бенн Аффлек ("Вне игры")
- Энтони Хопкинс ("Отец")
- Делрой Линдо ("Пятеро одной крови")
- Гэри Олдман ("Манк")
Что касается претенденток в номинации "Лучшая актриса", наиболее очевидные пока такие варианты:
- Ванесса Кирби ("Фрагменты женщины" – актриса получила награду на Венецианском кинофестивале)
- Фрэнсис Макдормэнд ("Земля кочевников")
- Виола Дэвис (Ma Rainey's Black Bottom ("Черное дно")
- Кэри Маллиган ("Девушка, подающая надежды")
- Мерил Стрип ("Выпускной")
- Зендая ("Малкольм и Мари")
Фильм "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича был выбран Украинским Оскаровским комитетом в качестве национального претендента на "Оскар".
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