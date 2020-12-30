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Бывший муж Полины Гагариной запретил ей вывозить их общую дочь за границу

Сегодня, 13:15

Отпуск певицы под угрозой срыва

Развод певицы Полины Гагариной и фотографа Дмитрия Исхакова не обошелся без скандала. Бывший муж артистки запретил ей вывозить за границу общую дочь Мию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Полина планировала 2 января лететь с дочкой на Занзибар на отдых, но теперь поездку придется отменить.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков
Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков
Фото: instagram.com/isxakov

Фотограф изданию СтарХит прокомментировал эту новость.

"А где вы это увидели? Я пока не могу прокомментировать эту ситуацию. Может быть, чуть позже", – ответил Исхаков

Стоит отметить, что несколько дней назад суд официально развел Полину Гагарину и Дмитрия Исхакова. Причиной развода окружение певицы называет разницу в доходах. Артистка зарабатывала больше, чем ее муж.

Напомним, что Дмитрий и Полина познакомились в 2013 году, а через год поженились. Вместе они воспитывали дочь Мию и Андрея – сына от первого брака артистки.

Ранее мы рассказывали, что беременная жена Андрея Джеджулы обвинила мужа в том, что из-за него она может потерять ребенка.

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