Бей посуду! Самые скандальные разводы знаменитостей в 2020 году

Вспоминаем, чье терпение лопнуло в этом году

2020 год по праву может называть одним из худших за последнее время. И герои нашего сегодняшнего материала это подтвердят. А может и наоборот – порадуются. Ведь для кого-то развод не горе, а радость, которая меняет жизнь к лучшему.

Однако давать оценку чужим отношениям мы не будем, а просто в вспомним, кто из украинских и зарубежных знаменитостей развелся в 2020 году.

Снежана Онопко

Модель Снежана Онопко

Фото: instagram.com/branislavmakeup

Этой весной украинская супермодель Снежана Онопко ошеломила поклонников новостью – после 10 лет побоев она разводится со своим супругом.

Оказалось, что все эти годы она подвергалась домашнему насилию со стороны бизнесмена Николая Щура, который избивал, насиловал и изменял ей. Вдобавок мужчина отнял у Снежаны ее личные вещи, включая авто.

Меган Фокс и Брайан Остин Грин

Меган Фокс и Брайан Остин Грин

Фото: Getty Images

После десяти лет брака известная модель Меган Фокс развелась со своим мужем Брайаном Остином Грином. Звезду "Трансформеров" заметили в компании известного рэпера Machine Gun Kellу (Колсона Бэйкера), после чего Меган снялась в его клипе, а вскоре начала появляться с бойфрендом на улицах, не боясь папарацци.

Сам же Брайан Остин Грин заявил, что причина развода кроется не в изменах или новых отношениях Фокс. При этом СМИ вскоре начали писать, что актер быстро завел новый роман.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце

Актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце Фото: instagram.com/agataagata

Актеры еще в феврале выложили посты в социальные сети, сообщив о своем разводе. И Павел и Агата писали, что остаются друзьями, но вскоре появилась информация, что Прилучный выгнал Муцениеце с детьми из дома, а та в свою очередь то обвиняла бывшего во всех смертных грехах, то очень много извинялась.

По слухам, актер быстро закрутил роман с Мирославой Карпович, а уже в июне суд официально развел его с Муцениеце.

Лолита Милявская и Дмитрий Иванов

Певица Лолита Милявская и Дмитрий Иванов Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya

В апреле Лолита Милявская официально развелась с пятым мужем Дмитрием Ивановым. Процесс занял пять месяцев, а сперва суд отказал артистке в официальном расторжении брака. Певица также обнаружила на своем компьютере интимную переписку Дмитрия с его теперешней возлюбленной Ольгой.

Но позже оказалось, что хакеры привязали к его аккаунту номер телефона, который принадлежит именно Лолите. Певица отрицает свою причастность ко взлому и утверждает, что ее бывший супруг сам оставил открытый аккаунт на ее компьютере.

Алена Лоран

Алена Лоран с мужем Фото: instagram.com/alyona__loran/

Блогер и ведущая Алена Лоран совсем недавно заявила о своем намерении развестись с мужем по имени Артур. Девушка призналась, что устала быть в отношениях, в которых потеряла себя как личность и "где дома, как в тюрьме". Она также добавила, что у нее с супругом разные взгляды на жизнь, и ей нужно время, чтобы "найти себя".

"Произошла точка кипения. Где два разных человека, как я считаю, больше не могут быть одним. Потому что у нас разные цели, разные мечты. И я могла бы подчиниться чужим, но это ведь путь к разрушению", – пишет Алена на своей странице в соцсети.

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К слову, ранее в этом году дочь Алены Лоран которой хотели похитить.

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