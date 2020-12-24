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Дизайнер Катя Сильченко рассталась с супругом

Сегодня, 12:19

Дизайнер не стала раскрывать причину разрыва

Украинский дизайнер Катя Сильченко развелась с супругом – бизнесменом Камо Багдасаряном. Об этом она рассказала программе "33 за 3". Пара прожила вместе 10 лет. Причину, по которой они решили разорвать отношения Катя не назвала.

На вопрос ведущей программы Александры Кучеренко "О чем Катя жалела больше всего в этом году", Сильченко ответила: "Наверное, что все подходит к концу. И мои десятилетние отношения, мой брак подошел к концу".

Отметим, пара поженилась в 2014 году после четырех лет отношений. В 2015 году у них родилась дочь Сати.

Катя Сильченко и Камо Багдасарян
Катя Сильченко и Камо Багдасарян
Фото: instagram.com/katyasilchenko

Сильченко уже давно завоевала сердца многих украинок своими стильными нарядами. Постоянные звездные клиентки Кати – Вера Брежнева, Тина Кароль, супруга президента Украины Елена Зеленская и много других.

Напомним, Дмитрий Исхаков подтвердил расставание с Полиной Гагариной. Ранее Алина Гросу прокомментировала развод и поблагодарила поклонников за поддержку.

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