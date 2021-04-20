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Алексей Тригубенко из Холостячки о том, почему у него нет девушки: Привыкаю к одиночеству

Сегодня, 13:56

Экс-участник романтического реалити признался, что ему сложно найти возлюбленную после завершения проекта

Алексей Тригубенко, который поделился последствиями COVID-19, рассказал, что вопрос о наличии отношений ему задают чаще всего. На своей странице в Instagram мужчина признался, что ему до сих пор сложно завязывать романтические отношения с девушками после того, как ему не удалось завоевать сердце Ксении Мишиной.

"Финал проекта "Холостячка" дался тяжело, поэтому после его окончания я сосредоточился на бизнесе, было не до отношений. Потом шоу вышло в эфир. По мере выхода выпусков я проживал эту историю по новой и было сложно начать с кем-то серьезные отношения. Это было так заметно, что девушки сами говорили мне об этом. Время лечит и сейчас я готов к новому этапу в жизни", – пишет Алексей.

Алексей Тригубенко
Алексей Тригубенко
Фото: instagram.com/aleksey_trygubenko

По словам Тригубенко, он ищет простые отношения на всю жизнь – без скандалов и драмы, и чтобы с девушкой ему было комфортно в любых жизненных ситуациях. Также Алексей хочет иметь общие ценности и цели со своей избранницей.

Но пока экс-участнику "Холостячки" трудно наладить контакт с противоположным полом.

"Признаюсь, очень страшно начинать новые отношения, но страшнее то, что я привыкаю к одиночеству, и со временем будет сложнее впустить кого-то в свой мир. Как думаете, может, я многого хочу?" – написал Алексей.

Ранее Алексей Тригубенко рассказал о девушке своей мечты.

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